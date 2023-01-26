Çizmeli Kedi Son Dilek

Sadece çocuklar için değil büyüklerinde hayatlarına dokunan Çizmeli Kedi bu kez yaşlanma ve bir kenara atılma sendromunu yaşıyor.

Dileğine ulaşamayan Çizmeli Kediyi bu kez aciz duruma düşerken yine talihinin yaver gitmesiyle eski gücüne kavuşmasını izliyoruz.

Sihir aleminde son dileğine kavuşan Çizmeli Kedi harika bir animasyon filmiyle her yaştan izleyicisiyle buluşuyor.

Herkesin sevgilisi süt sever, maceracı ve korkusuz kedi geri dönüyor.

DreamWorks Animation 10 yıldan uzun bir süredir ilk kez Şrek evreninde yeni bir macera sunuyor. Cesur Kanun kaçağı Çizmeli Kedi, tehlike tutkusunun ve güvenliği ihmal etmesinin zarar verdiğini keşfediyor. Çizmeli Kedi, hesabını şaşırsa da dokuz canından sekizini kullanmıştır. O canlarını geri almak için bugüne kadarki en büyük macesarına çıkıyor.

Akademi ödülü adayı Antonio Banderas, kötülüğüyle nam salmış, efsanevi Dilek Yıldızı'mı bulmak için kaybettiği canlarını geri almak için Kara Orman'a doğru destansı bir maceraya çıkan Cizmeli Kedi'yi yeniden seslendiriyor. ancak sadece tek bir canı kalan Çizmeli Kedi'nin boyun eğmesi, eski ortağı ve düşmanı olan çekici Yumuşakpati Kitty'den (Selma Hayek) ten yardım istemesi gerecektir.

OYUNCULAR

Antonio Banderas

Salma Hayek Pinault

Olima Colman

Harvey Guillen

Samson Kayo

Anthoniy Mendez

Wagner Moura

John Mulaney

Florence Pugh

Davine Joy Randolph

Ray Winstone

HİKAYE

Tommy Sxerdlow ve Tom Wheeler

SENARYO

Paul Fisher ve Tommy Swerdlow

İDARİ YAPIMCILAR

Andrew Adamson

Chris Meledandri

YAPIMCI

Mark Swift, p,g,a

ORTAK YÖNETMEN

Januel P. Mercado

YÖNETMEN

Joel Crawford