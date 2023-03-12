Korku filmlerinin adeta zirvesi olarak kabul edilen Çığlık serisinin 6. cısı bu hafta vizyona girdi. Yine şiddet ve korku düşkünü sinemaseverleri adeta koltuklarına yapıştıracak filmin bu serisinde katillerinden kacmaya çalışan dört gencin verdiği olağanüstü hayatta kalma mücadelesini izleyeceğiz.

Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Senarist : Kevin Williamson, James Vanderbilt

Oyuncular: Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega

Orijinal adı Scream VI

Çığlık 6, Hayalet Maskeli cinayetlerinden kurtulduktan sonra Woodsboro kasabasını geride bırakıp New York'ta yeni bir hayata başkayan dört kişinin hayatına odaklanıyor.

Son Hayalet Maskeli cinayetlerinin ardından, hayatta kalan dört kişi, artık hayatlarında yeni bir sayfa açmak ister ve bu amaçla Woodsboro kasabasından ayrılır.

New York'ta kendilierine yeni bir düzen kuran 4 kişi, her ne kadar kasabayı arkalarında bırakmış olsalar da maskeli katilden kurtulmayı başarabilecekler midir?