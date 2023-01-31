Esrarengiz Cinayet'in izinde yine Mısır siyasetinin karanlık dehlizlerine dalıyor.

Cennetten Gelen Çocuk, Mısır'ın ve Sünni İslam dünyasının geleneksel olarak en güçlü dini merkezlerinden El Ezher Üniversitesine öğrenci olarak kabul edilen, bir balıkçının oğlu olan Adem'i izliyor.

Üniversitenin başındaki, nüfuzu sınırları aşan Büyük İmam, tüm öğrencilerin önünde aniden hayatını kaybedince Adem, kendini cinayet ve entrekalarla örülmüş bir casusluk ağının tam göbeğinde buluyor.

Kendisi hic istemesede de, Büyük İmam'ın yerinin boşalmasıyla Mısır'ın en güçlü siyasel ve dini odaklarının acımasız güç mücadelerinde önemsiz biri olarak çok önemli bir rol oynayacağını fark ediyor.

Mısır'da çekilemediği için büyük kısmı İstanbul'da çekilen ve İsveç'in Oscar adayı ilan edilen Cennetten Gelen Çocuk paranoya, ikiyüzlülük, yozlaşma ve inancın ön planda olduğu, sürükleyici bir politik gerilim filmi.



YÖNETMEN:

Tarık Saleh



OYUNCULAR:

Tevfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri, Mehdi Dehbi, Yunus Albayrak, Abduljabbar Alsuhili, Okan Bozkuş, Büşra Duran Gündüz