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Büyük Usta Arif Sağ'ın 61. Sanat Yılı Kutlandı
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Büyük Usta Arif Sağ'ın 61. Sanat Yılı Kutlandı

Maltepe belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi' yüzlerce türkü severin katılımıyla Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkülerin ustası olarak nitelendirilen Arif Sağ'ın da katıldığı gece, Sağ'ın 61. sanat yılı muhteşem bir etkinlikle kutlandı.

Maltepe belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi' yüzlerce türkü severin katılımıyla Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkülerin ustası olarak nitelendirilen Arif Sağ'ın da katıldığı gece, Sağ'ın 61. sanat yılı muhteşem bir etkinlikle kutlandı.

Arif Sağ ustaya saygı gecesi adı altında düzenlenen muhteşem buluşmaya oğlu Tolga Sağ, Muharrem Temiz, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan ve Yılmaz Çelik'de sahne aldı. Tıklım tıklım bir salonda biraraya gelen Arif Sağ dostları, büyük usta ile ilgili hatıralarını anlattılar.

Oğlu Tolga Sağ gecede yaptığı konuşmada," Her babayla oğulun arasındaki ilişkiyi ben de yaşadım. Ben babamdan çok şey öğrendim. Profesyonel müzik yaşantısında nasıl davranılması ve insanlarlarla nasıl doğru iletişim kurulması gerektiğini ondan öğrendim. Babamla duygusal bir bağım var, o benim önderim. Onu çok seviyorum. Allah ona uzun ömürler versin. Allah başımızdan eksik etmesin' derken duygu dolu anlar yaşandı.

Sonrasında 5 kişilik sanaçı grubu yer yer solo, yer yer de grup olarak 'Sivas Ellerinde Sazım Çalınır. Ağlama Gözlerim, Bırak Beni Konuşayım, Bugün Pazarı Aşktır, Gafil Gezme Şaşkın, Daye Daye, Bunca Gamı Bunca Derdi ve Ağlasam mı?' gibi sevilemn türküleri seslendirdiler. Yer yer halkın da eşlik ettiği konserin ikinci bölümünde Arif Sağ ile birlikte türkülerin sevilen ismi Belkıs Akkale alkışlar ve tezahuratlar eşliğinde sahneye çıktı.

Sağ yer yer anlattığı anılarla geçmişe şık tutarken, nuktedan fıkralarıyla herkesi gülümsetti.b Belediye Başkanı Ali Kılıç ile yaşadığı anıları da paylaşan Sağ, Kılıç'a "Ali Seni seviyoruz. İyi ki federasyonda genel başkanımız oldun. İyi ki o yolları gdip geldin" diye seslendi. Sanatçı daha sonra Belkıs Akkale'nin solo performansını da gösterdiği gecede en sevilen türkülerini çaldı söyledi.


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