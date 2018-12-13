Bunlara bir hal oldu önce Merkel sonra Theresa May

İngilterede Brexit anlaşması sebebiyle sıkıntılı günler geçiken İngiltere Başbakanı Theresa May şaşırtan bir beyanatta bulunarak 2022 seçimlerinden sıonra görevi bırakacağını açıkladı.

ÖNCE ANGELA MERKEL AÇIKLADI

Almanya Başbakanı Merkel 'de benzer bir açıklamayı geçtiğimiz aylarda yapmış ve Almanya ve Avrupa siyasetinde dengeleri değiştirmişti.

BAKANLARINDAN SONRA MAY'DA SİYASETİ BIRAKIYOR

Brexit anlaşması yüzünden AB ile önemli bir gerginlik yaşayan İngiltere'de hükümet üyelerinin tek tek istifaları sürerken Başbakan Theresa May' önümüzdeki dönemde siyasetten çekileceğine dair bir açıklama yaptı.

GÜVEN OYLAMASINI GEÇTİ

Dün partisi içindeki muhalifler tarafından güven oylaması yapılan May, partisinin iki yüz adayından destek aldı ve yapılan güven oylamasından başarı ile geçti. Ancak Brexit anlaşmasının bozulmasını İngiltere için bir başarısızlık olarak değerlendiren May'in 2022 yılında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını ve siyaseti bırakacağını ifade etti.

2022 SONRA SİYASETTEN ÇEKİLECEK

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, 2021'de yapılacak Almanya seçimlernide aday olmayacaığını ve siyaseti bırakacağına dair açıklamaları AB içinde tartışmalara yol açmıştı. Partisi CDU'nun genel başkanlığını bırakma açıklaması parti içinde muhtemel adayların şimdiden ortaya çıkması ve birbiri ardına demeç vermelelerine yol açtı.