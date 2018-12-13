Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Bunlara bir hal oldu önce Merkel sonra Theresa May
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Bunlara bir hal oldu önce Merkel sonra Theresa May

İngilterede Brexit anlaşması sebebiyle sıkıntılı günler geçiken İngiltere Başbakanı Theresa May şaşırtan bir beyanatta bulunarak 2022 seçimlerinden sıonra görevi bırakacağını açıkladı. Almanya Başbakanı Merkel 'de benzer bir açıklamayı geçtiğimiz aylarda yapmış ve Almanya ve Avrupa siyasetinde dengeleri değiştirmişti.

İngilterede Brexit anlaşması sebebiyle sıkıntılı günler geçiken İngiltere Başbakanı Theresa May şaşırtan bir beyanatta bulunarak 2022 seçimlerinden sıonra görevi bırakacağını açıkladı.

ÖNCE ANGELA MERKEL AÇIKLADI

 Almanya Başbakanı Merkel 'de benzer bir açıklamayı geçtiğimiz aylarda yapmış ve Almanya ve Avrupa siyasetinde dengeleri değiştirmişti.

BAKANLARINDAN SONRA MAY'DA SİYASETİ BIRAKIYOR
Brexit anlaşması yüzünden AB ile önemli bir gerginlik yaşayan İngiltere'de hükümet üyelerinin tek tek istifaları sürerken Başbakan Theresa May' önümüzdeki dönemde siyasetten çekileceğine dair bir açıklama yaptı.

GÜVEN OYLAMASINI GEÇTİ

 Dün partisi içindeki muhalifler tarafından güven oylaması yapılan May, partisinin iki yüz adayından destek aldı ve yapılan güven oylamasından başarı ile geçti. Ancak Brexit anlaşmasının bozulmasını İngiltere için bir başarısızlık olarak değerlendiren May'in 2022 yılında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını ve siyaseti bırakacağını ifade etti.

2022 SONRA SİYASETTEN ÇEKİLECEK

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, 2021'de yapılacak Almanya seçimlernide aday olmayacaığını ve siyaseti bırakacağına dair açıklamaları AB içinde tartışmalara yol açmıştı. Partisi CDU'nun genel başkanlığını bırakma açıklaması parti içinde muhtemel adayların şimdiden ortaya çıkması ve birbiri ardına demeç vermelelerine yol açtı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Operasyon öncesi kahreden haber geldi; sınırda 1 asker şehit
Bunlara bir hal oldu önce Merkel sonra Theresa May
Yeni Asgari ücret toplantısı ikinci görüşme için toplanıyor
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Klavuz Tren Çarpıştı 43 Yaralı 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu
İYİ Parti ve CHP'den kritik görüşme
Şeyma Subaşı: 'Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim'
AK Parti Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırı gerçekleştirildi
Adriana Lima, Sevgilisi Metin Hara'yı Takipten Çıkardı
-
Çok Okunanlar
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
MasterChef'ten kovulan Murat, canlı yayında kendini doğradı
MasterChef'ten kovulan Murat, canlı yayında kendini doğradı
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz
Devlet Bahçeli terör finansörlerine ateş püskürdü
Devlet Bahçeli terör finansörlerine ateş püskürdü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
Operasyon öncesi kahreden haber geldi; sınırda 1 asker şehit
Operasyon öncesi kahreden haber geldi; sınırda 1 asker şehit
Bunlara bir hal oldu önce Merkel sonra Theresa May
Bunlara bir hal oldu önce Merkel sonra Theresa May
Yeni Asgari ücret toplantısı ikinci görüşme için toplanıyor
Yeni Asgari ücret toplantısı ikinci görüşme için toplanıyor
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Klavuz Tren Çarpıştı 43 Yaralı 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Klavuz Tren Çarpıştı 43 Yaralı 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu
Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu
İYİ Parti ve CHP'den kritik görüşme
İYİ Parti ve CHP'den kritik görüşme
Şeyma Subaşı: 'Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim'
Şeyma Subaşı: 'Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim'
AK Parti Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırı gerçekleştirildi
AK Parti Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırı gerçekleştirildi
Adriana Lima, Sevgilisi Metin Hara'yı Takipten Çıkardı
Adriana Lima, Sevgilisi Metin Hara'yı Takipten Çıkardı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Serüveninde Muhtemel Rakipleri
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Serüveninde Muhtemel Rakipleri
Yerli helikopterin ismi belli oldu
Yerli helikopterin ismi belli oldu
Mustafa Denizli: “Yabancı hakem bekleniyorsa ülke toptan batmış demektir”
Mustafa Denizli: “Yabancı hakem bekleniyorsa ülke toptan batmış demektir”

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji