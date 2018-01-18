Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor

Slovenya'da bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, bulaşık makinesinde yemek artıklarından kalan patojenler ölümcül kalp hastalıklarına yol açtığını ortaya koydu.

Applied and Environmental Microbiology Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, söz konusu patojenlerden kurtulmak ve ölümcül kalp hastalıklarıyla mücadele etmek için her seferinde makinenin lastik contasının yıkanması önerildi.

Bir başka araştırmada İsveçli bilim insanları, bulaşık makinesinin mikrop ve bakterilerin tümünü öldürdüğü için çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesini engellediğini öne sürmüştü. Ayrıca bulaşıkların makine de yıkanmasının çocuklarda alerjiye yol açabileceği iddia edilmişti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın hemen hemen her alanında kullandığımız ürünlerle ilgili gün geçmiyor ki yeni bir araştırma yapılmasın ve sonucu bizleri şaşırtmasın.

İlginç olan hemen hemen hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bulaşık makineleriyle ilgili ortaya konan araştırma dünya genelinde bugün önemli bir infiale yol açtı.

Bulaşık makinesinde biriken yemek artıklarının patojen ürettiği ve bu patojenlerin de zaman içerisinde ölümcül kalp hastalıklarını ortaya koyduğunu savunan uzmanlar, mutlaka bunun için önlem alınması gerektiğini dile getiriyor.

Özellikle her bulaşık yıkama sürecinde mutlaka bulaşık makinesi contasının değiştirilmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, yoksa ölümcül patojenlerden kurtulmanın mümkün olmadığını dile getiriyor .