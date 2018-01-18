Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Merve Ece İNAN

Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor

Hem ev hanımlarının hem de çalışan kadınların en büyük yardımcısı olarak tanımlayabileceğimiz bulaşık makineleriyle ilgili olarak bugün öylesine bir bilgi paylaşıldı ki dünya genelinde yer yerinden oynadı desek yeridir.

Slovenya'da bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, bulaşık makinesinde yemek artıklarından kalan patojenler ölümcül kalp hastalıklarına yol açtığını ortaya koydu.

Applied and Environmental Microbiology Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, söz konusu patojenlerden kurtulmak ve ölümcül kalp hastalıklarıyla mücadele etmek için her seferinde makinenin lastik contasının yıkanması önerildi.

Bir başka araştırmada İsveçli bilim insanları, bulaşık makinesinin mikrop ve bakterilerin tümünü öldürdüğü için çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesini engellediğini öne sürmüştü. Ayrıca bulaşıkların makine de yıkanmasının çocuklarda alerjiye yol açabileceği iddia edilmişti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın hemen hemen her alanında kullandığımız ürünlerle ilgili gün geçmiyor ki yeni bir araştırma yapılmasın ve sonucu bizleri şaşırtmasın.

İlginç olan hemen hemen hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bulaşık makineleriyle ilgili ortaya konan araştırma dünya genelinde bugün önemli bir infiale yol açtı. 

Bulaşık makinesinde biriken yemek artıklarının patojen ürettiği ve bu patojenlerin de zaman içerisinde ölümcül kalp hastalıklarını ortaya koyduğunu savunan uzmanlar, mutlaka bunun için önlem alınması gerektiğini dile getiriyor. 

Özellikle her bulaşık yıkama sürecinde mutlaka bulaşık makinesi contasının değiştirilmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, yoksa ölümcül patojenlerden kurtulmanın mümkün olmadığını dile getiriyor .


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Bipolar bozuklukta depresyon dönemine dikkat
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Kırık notu olan öğrencilere nasıl davranılmalı?
Teknolojiyle hayatımıza giren güzellik uygulamaları mucize yaratıyor
Sömestr dönemi çocuklar için göz doktoruna gitmenin tam zamanı
Parmak emme alışkanlığı diş bozukluklarına neden oluyor
Sözleşme yenilemeyen Jahovic'e taraftar tepki gösterdi
Beştepe'de art arda iki kritik zirve
-
Çok Okunanlar
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Grip misiniz yoksa soğuk algınlığı mı?
Grip misiniz yoksa soğuk algınlığı mı?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Son Haberler
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Bipolar bozuklukta depresyon dönemine dikkat
Bipolar bozuklukta depresyon dönemine dikkat
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Kırık notu olan öğrencilere nasıl davranılmalı?
Kırık notu olan öğrencilere nasıl davranılmalı?
Teknolojiyle hayatımıza giren güzellik uygulamaları mucize yaratıyor
Teknolojiyle hayatımıza giren güzellik uygulamaları mucize yaratıyor
Sömestr dönemi çocuklar için göz doktoruna gitmenin tam zamanı
Sömestr dönemi çocuklar için göz doktoruna gitmenin tam zamanı
Parmak emme alışkanlığı diş bozukluklarına neden oluyor
Parmak emme alışkanlığı diş bozukluklarına neden oluyor
Sözleşme yenilemeyen Jahovic'e taraftar tepki gösterdi
Sözleşme yenilemeyen Jahovic'e taraftar tepki gösterdi
Beştepe'de art arda iki kritik zirve
Beştepe'de art arda iki kritik zirve
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Griple savaşta önemli tüyolar
Griple savaşta önemli tüyolar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık