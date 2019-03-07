Bu oyun intihara sürüklüyor

Momo oyunu ilk olarak Meksika kodu uzantılı numaralara yanıt vermeye başladı. Ardından hinterlandını genişleterek Kolombiya ve Japonya'da gençleri tuzağına düşüreye başladı. Meksika ve İspanya polis teşkilatları gençler başta olmak üzere sosyal medya kullanıcılarını Momo oyununu dikkate almamaları ve oynamamaları yönünde uyardı. Ancak Momo gün geçtikçe ABD ve Amerika'da hızla yayılmaya başladı.

Momo WhatsApp ve YouTube üzerinden yayılan ve tuzağına düşürdüğü gençleri intihara kadar sürükleyebilen bir oyun. Kim ya da kimler tarafından tasarlandığı, paylaşıldığı ve idare edildiği bilinmiyor. Tek bilinen tuzağına düşürdüğü gençleri intihara sürüklemesi.

Momo'nun görselinin ise Japonya'da bir müzede sergilenen kuş kadın heykeline ait olduğu ortaya çıktı.