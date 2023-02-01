Bir İrlanda Klasiği 'The Banshees of İnisherin'

İrlanda'nın batı kıyısında bulunan bir adada geçen 'The Banshees of İnisherin', iki ömürlük dost olan Padraic ve Colm'un arkadaşlığının, Colm'un aldığı ani bir kararla bitmesini ve ikilinin kendilerini bir çıkmazda bulmalarını konu alır.

Bu küçük ada halkıyla ilgili kendi endişeleri olan kardeşi Siobhan ve yerel polisin oğlu Dominic'in desteğiyle birlikte, kafası karışmış ve hayal kırıklığına uğraşım olan Padraic, arkadaşlıklarını yeniden kurmaya çabalar. Ancak Colm'un dikkatini toplamak için verdiği şok edici ültimatomla birlikte olaylar gittikçe kızışmaya başlar.

Olağanüstü güzel bir senaryo ve muhteşem İrlanda manzaraları arasında geçen film günümüzden 100 yıl öncesine dayanıyor. 1923 senesi İrlandası yine İRA ve İngiliz ordusu arasında çatışmalarla geçiyor. Ancak filmin konusu İrlanda'nın hemen bitişiğinde bir adada yaşanan olaylara dayanıyor.

Klasik İrlanda filmlerinde görmeye alıştığımız muhteşem tabiat ve deniz manzaraları ile 'İrish Pub' düzeneği yine bu filmde de var. Tahta masalarda içilen siyah İrlanda birası Alg, rüzgarlı çayırlar, delişmen ruhlu İrlanda köylüleri yine başrolde.

Dostluk ve inatçılık arasında gidip gelen bir garip serüven. Hepsi bu güzel İrlanda filminde toplanmış. Son derece başarılı bir proje olan The Banshees of İnisherin daha evvel İKSV Film Ekimi festivalinde gösterilmişti.



TÜR: Dram- Komedi



VİZYON TARİHİ: 3 Şubat 2023



OYUNCULAR

Colin Farrel (Padraic Suilleabhain), Brendan Gleeson (Colm Doherty), Kerry Condon ( Siobhan Suilleabhain) Barry Keoghan (Dominic Kearney)

YÖNETMEN : Martin McDonagh

SENARYO: Martin McDonagh

YAPIMCILAR: Graham Broadbent, Pete Czernin, Martin McDonagh

SÜRE. 114 Dakika