Bir İrlanda Klasiği 'Sessiz Kız'

Sinemaseverler bu hafta vizyona giren Sessiz Kız filmiyle ada ülkesi İrlanda'ya yine güzel bir yolculuk yapacaklar.

Hastalıklı ailesi, içine kapanık ve ihmal edilmiş kızları cait'i yazı geçirmesi için koruyucu ailesinin yanına gönderir.

Cait alışık olmadığı ilgi sayesinde serpilirken, hayatını daha önce deneyimlemediği bir şekilde yaşamaya başlar. bu huzurlu evde, hiç beklemediği bir sır keşfedecektir.

İrlanda'nın 2022 Oscar adayı olan film, Berlin Film Festivali'nin yanında, Sydney ve Dublin Film Festivalleri'nde de adaylıkve ödüllere layık görüldü.

Sessiz Kız Künye:

Yönetmen: Colm Bairéad

Oyuncular: Carrie Crowley, Andrew Bennett, Catherine Clinch, Michael Patric

Ülke: İrlanda

Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım (baskasinema.com)