Beyaz Yelkenliler Boğaziçini Papatya Tarlasına Çevirdi



Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen BAU Bosphorus Sailing Cup organizasyonu 50'i aşkın tekneyle İstanbul Boğazı'nda başladı.

2012 yılından bu yana düzehenen ve 'Yılın İlk Boğaz Yarışı' ünvanını taşıyan yarış için İstanbul Boğazı renkli görüntülere sahne oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki Güney Kampüsü'nün önünden başlayan yarışa 50'den fazla tekne katıldı. Anadolu Hisarı'na kadar süren parkur boyunca sahildeki vatandaşların teknelere gösterdiği ilgi dikkati çekti.



Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma noktası olan İstanbul Boğazı'nda 50'iy aşkın tekneye ev sahipliği yapan 10'uncu BAU Bosphorus Sailing Cup, 8 Mayıs Pazar günü Caddebostan-Adalar arasındaki şamandıra parkusunun ardından etabı tamamlayacaklar.