Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci yaşanıyor. Uzun süredir sakatlığı nedeni ile sahalardan uzak kalan golcü oyuncunun Antalyaspor maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.

Ligde bu hafta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan siyah beyazlılarda maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı geçen golcü oyuncu Burak Yılmaz'ı kadroya dahil etti.

Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş geçen hafta derbi maçında Galatasaray'ı 1-0 devirmişti. Antalyaspor deplasmanında da üç puanla dönüp, üst sıralara tırmanın planlarını yapan siyah beyazlıların 21 kişilik maç kadrosu da belli oldu.

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby."