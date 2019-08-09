Behzat Ç dizisinden 'Dinozor' göndermesi!

6 yıl aradan sonra ekranlara geri dönüş yapan Behzat Ç dizisinin son bölümünde Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e dinozor göndermesi yapıldı.

Yaptığı göndermelerle bir dönem yayından kaldırıldığı iddia edilen sevilen dizinin son bölümünde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı dinozor heykellerine atıf yapılması dikkat çekti.

Söz konusu sahnede Memduh Başkan ve Ercüment Çözer karakterleri arasında geçen "Hani dinozorları kaldırmışlardı başkan. Bir tane var biliyorum neresi olduğunu" diyaloğu izleyenlerinin dikkatlerinden kaçmadı.

Ayrıca BluTV özel yapımı olarak ekranlara geri dönen 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Dizinin 4. bölümünde Behzat Ç.'nin geçmişiyle bugün arasında sıkışıp kaldığı anlar ona zorlu anlar yaşatacak.

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide Behzat'ı iki aşk arasında zorlu bir sınav da bekliyor. Savcı Esra'yı (Canan Ergüder) yıllar önce kaybetmesine rağmen aşkını hala hayal dünyasında güçlü bir şekilde yaşaması, Behzat'ın Defne'yle (Ahu Türkpençe) arasındaki iletişimi de etkileyecek. Sürekli gördüğü halüsinasyonlar, Behzat'ın hayatına devam etmesini zorlaştırırken, kızı Şule'yle (Ayça Eren) yüzleştiği dakikalarda nefesler tutulacak.