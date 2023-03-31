Apo'nun İdam Kararı Alınmasında Etkin Olan Avukat Kadir Kartal İyi Parti'den Aday Adayı!

İyi Parti'den Aday Adayı olan Avukat Kadir Kartal sorulamızı yanıtladı.

- Meral Akşener'in İyi Parti'yi merkeze çekme hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'in İyi partimizi merkeze çekme hamlesini çok yerinde bir hareket olduğuna inanıyorum.

Çünkü; bugün :

Türk Vatanı, Türk Milleti, Türk Devleti

EMPERYALİZMİN

Küreselleşme , BOP Psikolojik Hareket, yeni devlet düzeni, medeniyetler çatışması altında:

Siyasi, sosyal,ekonomik, kültürel, askeri, bilgi veteknolojik alanlarında;

Sivil toplum örgütleri.lobiler,uluslararası ilişkiler ,medyanın egemenliği altındadır.

Bu durum: Türk Milleti'nin Bağımsızlığını,egemenliğini,cehaleti, yolsuzluğu ve yoksulluğu beraberinde getirmiştir.

Bu durumdan kurtulmak için yediden yetmişe Türk Milleti'nin yüksek değerlerinin ortak paydasında buluşturmayı amaçlamaktır.

- Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası İyi Parti açısından bir kayıp mıdır, yoksa İyi Parti bir yükten mi kurtuldu?

Sayın Yavuz Ağıroğlu'nun istifasını içerisinde bulunduğumuz süreçte yanlış buluyorum. Hemen her Türk Millet evladı kırk kez düşünüp bir kez dikkatlice konuşmak durumundayız.

- Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sayın İyi Parti Genel Başkanım Meral Akşener'in, Sayın Mansur Yavaş ve Sayın İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hamlesini son derece yerinde buluyorum. İçerisinde bulunduğumuz durum zorunlu kılmaktadır. Her iki başkan da belediye meclisinde muhalefetin çoğunluğuna rağmen başarılıdırlar. Sosyal devlet anlayışı içerisinde hizmet etmektedirler.

- İyi Parti siyaset dünyasında nasıl bir boşluğu dolduruyor, sizin İyi Parti tercihinizde en önemli etkenler nelerdir?

İyi Parti TÜRK SİYASETİNDE DOLDURDUĞU YER TARTIŞILMAZ. İYİ PARTİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞ DÜŞÜNCE KAYNAKLARI OLAN GERÇEK ÜLKÜ ve KÜLTÜR'ün tüm kurum ve kurallarıyla yeniden uygulanmasını sağlayarak, Türk Milleti'ni çağdaş medeniyet sevyesinin üstüne çıkarmayı hedef edinmesindedir.