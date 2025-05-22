Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü saldırıların soykırım düzeyine ulaştığını ve bu vahşetin yapay zeka dahil her türlü askeri ve teknolojik imkânla sürdürüldüğünü söyledi.

İstanbul’da düzenlenen Asya Yayıncılar Birliği (ABU) Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu’nda konuşan Altun, “İsrail hükümetinin uyguladığı bu hudutsuz katliam, bedeli ne olursa olsun en yüksek perdeden haykırılması gereken bir hakikattir,” dedi.

Algoritmalarla yönlendirilen medya: Adaletsizliğin yeni zemini

Altun, küresel medya düzeninde Batı merkezli tek taraflı enformasyon akışının, dünya halkları arasındaki önyargıları pekiştirdiğini ve çatışmaları körüklediğini vurguladı. Sosyal medya platformlarının algoritmalar yoluyla içerikleri yönlendirdiğini belirterek, bu durumun “algoritma diktatörlüğü” oluşturduğunu ifade etti.

222 gazeteci öldürüldü: Hakikat bedel istiyor

Konuşmasında, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana 222 gazeteciyi hedef alarak öldürdüğünü belirten Altun, özellikle TRT Arabi ve Anadolu Ajansı çalışanlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. “Gazeteciler, canları pahasına hakikatin nöbetini tutuyor,” diyen Altun, hakikat mücadelesine katkı sunan tüm medya emekçilerine teşekkür etti.

“Türkiye, barış masasının kurulduğu merkez haline geldi”

Altun, Türkiye’nin son dönemde Suriye, Ukrayna, İran ve Hindistan-Pakistan hattındaki diplomatik girişimlerle küresel barışın merkezi haline geldiğini söyledi. “Türkiye, bir haftada birden fazla barış masasına ev sahipliği yapan istikrarlaştırıcı bir güç olarak öne çıkıyor,” ifadelerini kullandı.

“İsrail hukuku yok sayıyor, medya susmamalı”

İsrail’in uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ettiğini belirten Altun, kısa süre önce Türk diplomatların bulunduğu gruba yapılan silahlı saldırının da bu durumun son örneği olduğunu söyledi. “Bu koşullarda medya sessiz kalmamalı, dünyayı hakikate uyandırmalıdır,” dedi.