Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zekanın geleceğinde Türkiye’nin söz sahibi ülkelerden biri olacağını vurguladı. Yılmaz, "İnsan odaklı Türkiye modeliyle yapay zekada fark yaratan, oyun kuran öncü bir ülke olmayı hedefliyoruz." dedi.

Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" etkinliğinde yaptığı konuşmada, yapay zekanın üretken kapasitesinin giderek arttığını ve bu teknolojinin artık karar alma süreçlerini doğrudan etkileyen bir yapıya büründüğünü söyledi.

Nitelikli insan kaynağı ve yatırım vurgusu

Yılmaz, dijital ekonomide başarının yolunun nitelikli insan kaynağı ile stratejik teknoloji yatırımlarından geçtiğini belirtti. Toplumun tüm kesimlerinin yapay zekaya erişmesi ve süreçlere dahil olması gerektiğini vurguladı.

“Bu alanı sadece belli grupların değil, herkesin kullanabileceği bir teknolojiye dönüştürmeliyiz,” ifadelerini kullanan Yılmaz, toplumsal eşitsizlikleri azaltan, adil ve kapsayıcı bir dönüşümün önemine dikkat çekti.

Aşırı düzenleme uyarısı: “Denge şart”

Yapay zekanın etik, hukuki ve sosyal boyutlarının göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Yılmaz, düzenleme konusuna da temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtti: “Aşırı düzenleme inovasyonu boğar, başıboş bırakmak ise riskli. Dengeli, çerçeve odaklı bir yaklaşım en doğrusu.”

Enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik gündemde

Veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacına da değinen Yılmaz, yapay zekanın karbon ayak izi bağlamında iklim değişikliği tartışmalarının parçası haline geldiğini ve bu alanda çevreci çözümler geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yapay zeka kamuda aktif kullanılıyor

Dijital Türkiye vizyonu çerçevesinde kamu hizmetlerinde yapay zeka tabanlı çözümler geliştirildiğini belirten Yılmaz, savunma, sağlık, afet yönetimi ve şehircilik gibi alanlarda bu teknolojinin aktif biçimde kullanıldığını ifade etti.

Yılmaz ayrıca, kişiselleştirilmiş gündem takibi sağlayacak yapay zeka modeli "Bilge Uz" projesinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geliştirildiğini duyurdu.

Eğitimde yapay zekaya uyumlu müfredat hedefi

Yeni nesil meslekler ve dijital beceriler için eğitim sisteminin güncellenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, “Bugünü karşılayan değil, geleceği öngören bir müfredat inşa etmeliyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile yürütülen çalışmalar sayesinde, yapay zeka alanında insan kaynağının planlı ve disiplinli biçimde geliştirileceğini vurguladı.

Uluslararası iş birlikleri ve Türkçe dil modeli öncelikli

Yılmaz, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Türkçe büyük dil modellerinin geliştirilmesi, işlemci altyapısının kurulması ve yerli uygulamaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ayrıca Avrupa Konseyi ve AB düzenlemelerine de uyum sağlanarak etik ve güvenlik standartlarının uluslararası düzeyde takip edildiğini aktardı.