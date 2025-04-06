Türkiye İle BAE Arasında Ekonomik İşbirliğinde Yeni Hedefler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye gerçekleştireceği resmi ziyarette, Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik ilişkileri daha da ileri taşımayı hedefliyor. 7 Nisan’da başlayacak olan temaslarda, ticaret hacminin önümüzdeki beş yıl içinde 40 milyar dolara çıkarılması temel gündem maddesi olacak.

Ticari Diyalogun Kalbi: JETCO ve KEOA Toplantıları

Bakan Bolat’ın Abu Dabi temaslarının merkezinde Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) kapsamında yürütülecek görüşmeler yer alıyor. Bu toplantılarda iki ülke arasında sanayi, yatırım, müteahhitlik, hizmetler, gümrük prosedürleri ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda iş birliği derinleştirilecek. Ayrıca üçüncü ülkelerde yürütülebilecek ortak projeler de masaya yatırılacak.

Toplantıların sonunda her iki tarafın da imzasını taşıyan mutabakat zabıtlarının kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bu belgeler, ticari ilişkilerin kurumsal temellere oturtulması açısından önem taşıyor.

AIM Kongresi'nde Türkiye Vizyonu

Bakan Bolat, Abu Dabi ziyareti kapsamında 14’üncüsü düzenlenecek olan Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi’nde (Annual Investment Meeting - AIM) Türkiye’yi temsil edecek. “Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Yabancı Yatırım” başlıklı liderler oturumunda açılış konuşması yapacak olan Bolat, yabancı sermayenin küresel ekonomideki rolüne ilişkin Türkiye’nin bakış açısını katılımcılarla paylaşacak.

Aynı zamanda AIM Global Vakfı Başkanı Davud El Shezawi ile özel bir görüşme gerçekleştirecek olan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin sadece devlet düzeyinde değil, özel sektör nezdinde de gelişmesi adına adımlar atacak.

Tataristan ve Türk İş İnsanlarıyla Buluşma

Programda dikkat çeken diğer bir buluşma ise Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile yapılacak. Bu görüşmede Türkiye-Tataristan arasında ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarındaki ortaklık olanakları detaylı şekilde ele alınacak.

Öte yandan, BAE’de faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya gelinecek özel bir toplantı da gerçekleşecek. Dünya Türk İş Konseyi’nin organizasyonunda yapılacak bu buluşmada, sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek ve yeni ticaret fırsatlarını değerlendirmek amaçlanıyor.

Ekonomik Hedef: 40 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi

Türkiye ile BAE arasındaki dış ticaret hacmi son yıllarda istikrarlı bir yükseliş gösteriyor. 2023 yılında 16 milyar doları aşan ticaret hacmi, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %44 oranında artarak 4,8 milyar dolara ulaştı. Bu veriler, iki ülke arasında güçlü bir ekonomik bağın oluştuğunu gözler önüne seriyor.

Bakan Bolat’ın ziyaretiyle birlikte hedeflenen ise bu güçlü ilişkiyi beş yıl içinde 40 milyar dolarlık bir seviyeye çıkarmak. Karşılıklı yatırımlar, ticari kolaylıklar, finansman olanakları ve sektörel iş birliklerinin bu hedefe ulaşmada kilit rol oynayacağı belirtiliyor.