Cumhurbaşkanına Yönelik Sözlere AK Parti’den Sert Tepki

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan Özgür Özel’in yaptığı açıklamalara yönelik tepkiler dinmiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özel’in konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri “çirkin” ve “tehlikeli” olarak değerlendirdi. Yazıcı, demokratik siyasetin temel ilkelerine zarar verildiğini savunarak Özel’i ağır bir dille eleştirdi.

Kurultay Konuşmasına Sert Eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultayda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “cunta başkanı” olarak nitelendirmesi, siyasette tansiyonu yükseltti. Bu sözlerin ardından AK Parti cephesinden sert yanıt geldi. AK Parti'nin hukukçu kimliğiyle bilinen isimlerinden Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu tür ifadelerin millet iradesine hakaret anlamı taşıdığını belirtti.

Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı makamının halkın oylarıyla seçildiğini ve demokratik sistemin kalbi olduğunu vurguladı. Bu tür açıklamaların, yalnızca Erdoğan’a değil, aynı zamanda tüm seçmenlere yönelik saygısızlık olduğunu ifade etti.

“Siyasi Sorumlulukla Bağdaşmıyor”

Hayati Yazıcı açıklamasında, Özgür Özel’in kullandığı dilin “siyasi sorumluluk bilincinden uzak” olduğunu söyledi. Seçimle işbaşına gelmiş bir lidere bu şekilde hitap etmenin, demokratik değerlere zarar verdiğini savunan Yazıcı, “Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar tüm seçimleri halkın iradesiyle kazanmış, milletin gönlünde yer edinmiş bir liderdir. Bu tür çirkin yakıştırmalar, ancak siyasetin kirlenmesine hizmet eder” dedi.

CHP’yi Suçladı: “Panik İçindeler”

Açıklamasında CHP’ye yönelik yolsuzluk iddialarına da değinen Yazıcı, partinin içinde bulunduğu durumu gizlemek amacıyla Cumhurbaşkanını hedef aldığını öne sürdü. Yazıcı’ya göre, CHP son zamanlarda gündemi değiştirme çabası içinde ve bu nedenle siyasi dili sertleştirerek dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmalarının ardından CHP’nin bu baskıyı azaltmak için polemik siyasetine yöneldiği değerlendirmesi yapıldı.

Yargı ve Demokrasi Vurgusu

Yazıcı, açıklamasının devamında, yargıya saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi. Demokratik hukuk devletinde herkesin sorumluluğu bulunduğunu ve siyaset kurumunun yargı süreçlerine müdahale etmemesi gerektiğini hatırlattı. “CHP, hukuk sürecini beklemek yerine tehdit ve hakaret diline sarılıyor,” diyerek partiyi daha sağduyulu davranmaya davet etti.

“CHP’nin Dili Halkta Karşılık Bulmaz”

Hayati Yazıcı, CHP’nin kurultayda ortaya koyduğu üslubun halkta olumlu bir izlenim bırakmadığını savundu. Yazıcı’ya göre, bu tarz çıkışlar CHP’yi iktidara taşımayacak, aksine kamuoyunun desteğini daha da azaltacaktır.

Sözlerinin sonunda Yazıcı, Özgür Özel’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıkça özür dilemeye çağırdı. “Bu millet, iftiraya değil hizmete kıymet verir. CHP’nin ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı söylemi, milletimizin sağduyusu karşısında erimeye mahkûmdur,” ifadelerini kullandı.