Brüksel’de Ekonomik Diyalog Başladı: AB ve Türkiye Yeni Sürece Giriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 6 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Brüksel’de gerçekleşen bu toplantı, hem iki taraf arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hem de siyasi yakınlaşma açısından olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

Yeni Dönemin Başlangıcı

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Şimşek, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurguladı. Ekonomik diyaloğun sadece sayılardan ibaret olmadığını belirten Şimşek, "Bu toplantı, yalnızca ekonomi değil; reform süreci, karşılıklı güven ve ortak geleceğe olan inancın da göstergesidir," dedi.

Şimşek, toplantıların oldukça yapıcı bir havada geçtiğini belirterek, Türkiye’nin ekonomik görünümünü, uygulanan mali reformları ve enflasyonla mücadele çabalarını detaylı bir şekilde aktarma imkânı bulduklarını söyledi. Avrupa tarafı ise kendi ekonomik perspektiflerini ve önümüzdeki döneme dair beklentilerini Türkiye heyetiyle paylaştı.

Vize Serbestisi ve Gümrük Birliği Gündemde

Toplantının en dikkat çekici başlıklarından biri, Türk vatandaşları için vize serbestisi meselesi oldu. Bu konunun yıllardır gündemde olmasına rağmen ilerleme sağlanamamıştı. Ancak bu kez, tarafların meseleye daha somut yaklaştığı ve çözüme yönelik olumlu bir atmosferin hâkim olduğu gözlendi.

Ayrıca, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusu da masaya yatırıldı. Şimşek, “Gümrük Birliği artık mevcut haliyle yetersiz kalıyor. Hem dijital ekonomi hem de hizmet sektöründe iş birliğini artırmak adına güncellenmesi gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Finans Kuruluşları da Masadaydı

Toplantıya Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi finans devlerinin yöneticileri de katıldı. Bu isimlerle yapılan görüşmelerde, Türkiye’ye yönelik yatırım iştahı, kredi imkanları ve mevcut projelerin durumu ele alındı. Bakan Şimşek, bu temasların Türkiye’nin uluslararası finansman kaynaklarına erişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İş Dünyasıyla Diyalog Genişliyor

Brüksel’de ayrıca, Türk ve Avrupalı iş çevreleri arasında üst düzey bir diyalog toplantısı daha yapıldı. Şimşek, özel sektör temsilcileriyle yapılan bu görüşmelerin, yatırım ortamının geliştirilmesi ve ticari iş birliklerinin artırılması adına büyük fayda sağladığını belirtti. Türkiye’nin Avrupa ile olan ekonomik entegrasyonunu artırma hedefinin bu yolla daha hızlı gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.

Gelecek Yılki Toplantı Türkiye’de

Türkiye ile AB arasındaki Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’nın beşincisinin 2025 yılında Türkiye’de yapılacağı duyuruldu. Bu karar, sürecin devamlılığını sağlamak ve ilişkilerin sıcak tutulması adına atılmış stratejik bir adım olarak yorumlandı.

Şimşek, "Bu diyalog sadece ekonomiyle sınırlı kalmamalı. Siyasi ve sosyal alanlara da yansımalı. Umarız ki bu atmosfer, diğer diyalog mekanizmalarının da önünü açar," diyerek sürecin çok yönlü bir ilişki modeline dönüşmesini umduğunu belirtti.