70 Yıllık Çınar Mustafa Sağyaşar'a vefa gecesi

Türk müziğinin büyük sesi Mustafa Sağyaşar'ın 70. Sanat yılı özel bir konserle kutlanıyor. Sağyaşar'ı sevenleri ve sanatçı dostları yalnız bırakmayacak.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMAYACAK

Zekai Tunca, Mine Koşan, Samime Sanay, Müjdat Gezen'in ve daha bir çok sürpriz isim vefa gecesinde bir araya gelecek. Ücretsiz buluşmaya dileyen sanatseverler katılabilecek.

PROGRAMA BİR ÇOK SANATÇI KATILIYOR

Türk sanat müziğinin büyük seslerinden Mustafa Sağyaşar, 70. Sanat Yılını kutlayacak. 25 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak. Ayşe Sağyaşar, Cemil Sağyaşar, Ayşe Tunalı, Uğur Çınar, Adnan Mungan, Münip Utandı, Vedat Çetinkaya'nın da katılacağı bu özel gecede Sağyaşar unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Sunuculuğunu İkrami Özturan'ın yapacağıı özel gecenin sonunda Mustafa Sağyaşar'a 70'ince sanat yılı kapsamında özel bir hediye sunulacak.