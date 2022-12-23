Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
70 Yıllık Çınar Mustafa Sağyaşar'a vefa gecesi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

70 Yıllık Çınar Mustafa Sağyaşar'a vefa gecesi

Türk müziğinin büyük sesi Mustafa Sağyaşar'ın 70. Sanat yılı özel bir konserle kutlanıyor. Sağyaşar'ı sevenleri ve sanatçı dostları yalnız bırakmayacak. Zekai Tunca, Mine Koşan, Samime Sanay, Müjdat Gezen'in ve daha bir çok sürpriz isim vefa gecesinde bir araya gelecek. Ücretsiz buluşmaya dileyen sanatseverler katılabilecek.

Türk müziğinin büyük sesi Mustafa Sağyaşar'ın 70. Sanat yılı özel bir konserle kutlanıyor. Sağyaşar'ı sevenleri ve sanatçı dostları yalnız bırakmayacak.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMAYACAK

 Zekai Tunca, Mine Koşan, Samime Sanay, Müjdat Gezen'in ve daha bir çok sürpriz isim vefa gecesinde bir araya gelecek. Ücretsiz buluşmaya dileyen sanatseverler katılabilecek.

PROGRAMA BİR ÇOK SANATÇI KATILIYOR

Türk sanat müziğinin büyük seslerinden Mustafa Sağyaşar, 70. Sanat Yılını kutlayacak. 25 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak. Ayşe Sağyaşar, Cemil Sağyaşar, Ayşe Tunalı, Uğur Çınar, Adnan Mungan, Münip Utandı, Vedat Çetinkaya'nın da katılacağı bu özel gecede Sağyaşar unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Sunuculuğunu İkrami Özturan'ın yapacağıı özel gecenin sonunda Mustafa Sağyaşar'a 70'ince sanat yılı kapsamında özel bir hediye sunulacak.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
70 Yıllık Çınar Mustafa Sağyaşar'a vefa gecesi
Pera Müzesi'nde 'Yeni Yıla Umutla' Konseri
Yeni bir Çocuk oyunu: 'Benim Küçük Yıldızım'
Elektirikli Deniz Taksileri Boğazda hizmete başladı.
Tanıtıma Para Yağmasına Rağmen İstanbul ilk 10'da Yok
Şehir Tiyatroları'nın Yeni Çocuk Oyunu, 'Bir Gece Masalı'
Yeni Yılın gelişi 'Wonder Village'de kutlanıyor
Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda
DÜŞEŞ1- Mafya Sızıntısı
-
Çok Okunanlar
Şehir Tiyatroları Bu hafta da Cıvıl Cıvıl
Şehir Tiyatroları Bu hafta da Cıvıl Cıvıl
Amerika’da Türklerin Yanında Çalışanlar Dikkat!
Amerika’da Türklerin Yanında Çalışanlar Dikkat!
Mersin İstanbul'a Geliyor
Mersin İstanbul'a Geliyor
Altı Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar'a Tepkiler Dinmiyor
Altı Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar'a Tepkiler Dinmiyor
Başkan İmamoğlu Başkonsoloslara Belediyecilik modelini açıkladı
Başkan İmamoğlu Başkonsoloslara Belediyecilik modelini açıkladı
Prof. Dr. Haluk Dursun'un dostları Üsküdar'da biraraya geldi
Prof. Dr. Haluk Dursun'un dostları Üsküdar'da biraraya geldi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
70 Yıllık Çınar Mustafa Sağyaşar'a vefa gecesi
70 Yıllık Çınar Mustafa Sağyaşar'a vefa gecesi
Pera Müzesi'nde 'Yeni Yıla Umutla' Konseri
Pera Müzesi'nde 'Yeni Yıla Umutla' Konseri
Yeni bir Çocuk oyunu: 'Benim Küçük Yıldızım'
Yeni bir Çocuk oyunu: 'Benim Küçük Yıldızım'
Elektirikli Deniz Taksileri Boğazda hizmete başladı.
Elektirikli Deniz Taksileri Boğazda hizmete başladı.
Tanıtıma Para Yağmasına Rağmen İstanbul ilk 10'da Yok
Tanıtıma Para Yağmasına Rağmen İstanbul ilk 10'da Yok
Şehir Tiyatroları'nın Yeni Çocuk Oyunu, 'Bir Gece Masalı'
Şehir Tiyatroları'nın Yeni Çocuk Oyunu, 'Bir Gece Masalı'
Yeni Yılın gelişi 'Wonder Village'de kutlanıyor
Yeni Yılın gelişi 'Wonder Village'de kutlanıyor
Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda
Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda
DÜŞEŞ1- Mafya Sızıntısı
DÜŞEŞ1- Mafya Sızıntısı
I Wanna Dance With Somebody
I Wanna Dance With Somebody
Arjantin Messi ile Dünya Kupasını Kazandı
Arjantin Messi ile Dünya Kupasını Kazandı
İstanbul'da yeni metro müjdeleri geldi
İstanbul'da yeni metro müjdeleri geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji