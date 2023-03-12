65 Milyon Yıl Önce

İkinci Çağdan Kaçış Başlıyor

Sessiz bir yer filminin yazarları Scott Beckt v e Bryan Woods'un yazıp yönettiği bilimkurgu gerilim filmi 65 sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ülkemizde 10 Mart'da vizyona giren film, yıldızlararası bir pilot olan Miölls'ın (Adam Driver) bilinmeyen bir gezegende yaşanan korkunç bir kazanın ardından 65 milyon yıl önceki Dünya'da mahsur kalışını konu alıyor.

Vahşi dinazor sürüleri gibi, tarih öncesi yaratıkların olduğu tehlikeli bir arazide hayatta kalmak için mücadele eden Mills'in gerilim dolu yolculuğu nefesleri kesecek.

65 Filmi Künye

Yönetmen & Senarist: Scott Beck & Bryan Woods

Yapımcılar: Sam Raimi, Deborah Liebling, Zainab Azizi, Scott Beck, Bryan Woods

Yürütücü Yapımcılar: Maryann Brandon, Doug Merrifield, Jason Cloth, Aaron L. Gilbert

Oyuncular: Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman

Kurgu: Jane Tones ve Josh Schaeffer

Kostüm Tasarımcısı: Michael Kaplan