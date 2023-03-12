65 Milyon Yıl Önce

İkinci Çağdan Kaçış Başlıyor
Sessiz bir yer filminin yazarları Scott Beckt v e Bryan Woods'un yazıp yönettiği bilimkurgu gerilim filmi 65 sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Ülkemizde 10 Mart'da vizyona giren film, yıldızlararası bir pilot olan Miölls'ın (Adam Driver) bilinmeyen bir gezegende yaşanan korkunç bir kazanın ardından 65 milyon yıl önceki Dünya'da mahsur kalışını konu alıyor.
Vahşi dinazor sürüleri gibi, tarih öncesi yaratıkların olduğu tehlikeli bir arazide hayatta kalmak için mücadele eden Mills'in gerilim dolu yolculuğu nefesleri kesecek.
65 Filmi Künye
Yönetmen & Senarist: Scott Beck & Bryan Woods
Yapımcılar: Sam Raimi, Deborah Liebling, Zainab Azizi, Scott Beck, Bryan Woods
Yürütücü Yapımcılar: Maryann Brandon, Doug Merrifield, Jason Cloth, Aaron L. Gilbert
Oyuncular: Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman
Kurgu: Jane Tones ve Josh Schaeffer
Kostüm Tasarımcısı: Michael Kaplan