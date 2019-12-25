Yunus Mallı Beşiktaş'a

Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı'yı 6 aylığına kiralamak için harekete geçti.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'da forma giyen milli yıldız Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor.

A Milli Takımımızın deneyimli futbolcusu Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.

Oğuzhan Özyakup'u göndermeyi planlayan, Adem Ljajic'in performansından ise memnun olmayan siyah-beyazlılarda teknik heyetin, transfer için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.