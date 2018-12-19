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Yoğun yağışta kayan motosiklet duran araca çarptı
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Asayiş - - Editör: Özge KESİCİ

Yoğun yağışta kayan motosiklet duran araca çarptı

İstanbul Harbiye’de motosikletli bir şahıs, yoğun yağış sebebiyle kayarak duran bir araca çarptı.

Harbiye Halaskargazi Caddesi'nde seyir halinde olan bir motosikletli sürücü, yağışın yoğun olması sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak kırmızı ışıkta duran bir araca çarptı.

Harbiye Halaskargazi Caddesi'nde seyir halinde olan bir motosikletli sürücü, yağışın yoğun olması sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak kırmızı ışıkta duran bir araca çarptı. 

Olayın görgü tanıklarından Ali Yıldırım, “Kırmızı ışık yanıyordu. Oradan gelirken frene bastı. Çok süratli değildi ancak motor bu sonuçta frene bastığı zaman kayabiliyor” diyerek olay anını anlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa bindirilen motosiklet sürücüsünün kaburga kemiklerinin kırıldığı öğrenildi. 

 


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