Yerli turizm girişimi yurtdışında hedef büyüttü

Yerli turizm girişimlerinden Tatilbudur.com, 4 yıl önce Polonyalı girişim sermayesi MCI Group ile yeni bir ortaklık dönemine giren Tatilbudur.com Türkiye'de online turizm pazarında hedeflerini büyüterek 2019'da Almanya pazarına açılıyor. Yurtdışı planları çerçevesinde Rusya ve Çin pazarlarına da açılmak için planlama yapılıyor.

Tatilbudur.com'un yüzde 63.75'ine sahip olan MCI Group Yönetim Kurulu Başkanı Tomasz Artur Danis, Tatilbudur.com'un her yıl yüzde 50 oranında büyüdüğünü kaydetti.

ÇİN'E AÇILMAYI HEDEFLİYOR

Danis, son yıllarda Çin'den gelen turist sayısının iki katına yükseldiğine dikkat çekerek, Çin pazarına girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yaptıkları diğer çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan MCI Group Yönetim Kurulu Başkanı Tomasz Artur Danis, bu yıl mobil aplikasyon üzerinde odaklanacaklarını ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak portföylerindeki otellerin kalitesini yüksek tutmaya çalıştıklarını ifade etti.