Türkiye, sağlık turizminde küresel hedeflere yürüyor

Türkiye, 2025 yılı için sağlık turizminden 12 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu hedef, 2 milyon yabancı hastaya hizmet sunulması planına dayanıyor . 2024 yılında 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet verilerek 3 milyar dolar gelir sağlanmıştı .

En çok tercih edilen tedavi alanları

Türkiye, estetik cerrahi, diş tedavisi, göz sağlığı, onkoloji, organ nakli ve obezite cerrahisi gibi alanlarda öne çıkıyor . Saç ekimi konusunda dünya liderleri arasında yer alırken, organ naklinde ilk 10'da bulunuyor. Ayrıca, geriatri, kök hücre tedavisi, robotik cerrahi ve termal turizm gibi alanlarda da büyümeyi hedefliyor.

Hedefe ulaşmak için stratejiler

Hedeflenen 12 milyar dolarlık gelire ulaşmak için Türkiye, uluslararası sağlık fuarlarında daha aktif rol almayı, vize ve ulaşım süreçlerini sağlık turistlerine kolaylaştırmayı, hastanelerin uluslararası akreditasyon oranlarını artırmayı ve tercüman ile hasta danışmanlığı gibi destek hizmetlerini yaygınlaştırmayı planlıyor .

2028 hedefi: 20 milyar dolar

Türkiye'nin sağlık turizmindeki uzun vadeli hedefi, 2028 yılında 20 milyar dolar gelir elde etmek. Bu hedef, küresel sağlık turizmi gelirlerinin 127 milyar dolara ulaşması öngörüsüne dayanıyor .

