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Yeni Malatyaspor Rize'ye takıldı
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Yeni Malatyaspor Rize'ye takıldı

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 devirdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 devirdi.

Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-0 kazandı. Rizespor'un gollerini 6. dakikada Oğulcan Çağlayan ile 72'de Umar Aminu kaydetti.

Yeni Malatyaspor 23 puanda kalarak 5. mağlubiyetini aldı. Çaykur Rizespor ise bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetine ulaştı ve 20 puana çıktı. Önümüzdeki hafta Malatyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


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