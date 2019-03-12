Yalnız yaşama robotlu çözüm

İsveç'te yalnız yaşayan ya da huzurevlerinde kalan yaşlılar için ilginç bir uygulama başlatıldı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Gotland bölgesinde yalnızlıktan bunalıma giren 60 yaşlıya robot kedi ve köpek verildi.

Robot köpek verilen 84 yaşındaki Gun Björkqvist, "Roff isimli robot köpeğime kavuştuktan sonra uykularım düzene girdi, yaşama sevincime yeniden kavuştum ve sabah neşeyle uyanabiliyorum." dedi.

Gotland yaşlı bakımevi asistanı Gunilla Karlsson ise "Gerçek ve evcil hayvanların yaşlılar için bakımı zor olduğundan robot kedi ve köpekleri yaşlılara dağıtarak bir nebze olsun yalnızlıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Güzel geri dönüşler aldık." diye konuştu.