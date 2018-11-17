Washington Post; son noktayı koydu. Kaşıkçı'yı Prens Selman öldürttü!

İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın infaz emrini bizzat Veliaht Prens Selman'ın verdiğini iddia eden Washington Post gazetesi bugünkü sayısında Trump'un artık bu cinayette şüphesi kalmadığını bildirdi.

KANITLAR TRUMP'A GÖSTERİLDİ

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını iddia eden Washington Post gazetesi bugün sayısında "ABD Başkanı Donald Trump'a Muhammed bin Selman'ın bu işin içinde olduğunun belgesi gizlice gösterildi ancak Muhammed'in bu cinayetin emrini vereceği konusunda Trump'ın hala şüpheleri vardı" ifadesine yer verdi.

ARTIK KİMSENİN ŞÜPHESİ YOK

Öte yandan AP, ajansına beyanat veren Amerikalı bir yetkili de "ABD'li istihbarat yetkilileri, Veliaht Muhammed bin Selman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürme emri verdiği sonucuna ulaştı" ifadesini kullandı.