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Volkan Babacan Beşiktaş'a
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Volkan Babacan Beşiktaş'a

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Volkan Babacan ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Volkan Babacan ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Loris Karius'a hem alternatif hem de iyi bir yedek arayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan ile anlaştı. Sabah'ın haberine göre Başakşehir'e 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilen siyah beyazlıların 31 yaşındaki kaleci ile de maç başına anlaşmaya vardı.

İki yıllık sözleşme sunulan Volkan oynayacağı maç sayısına göre ücret alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başakşehir'de 5 sezon birlikte çalışan ve 156 maça çıkan milli kaleci geçen sezon yerini Mert Günok'a kaptırmıştı. Volkan Babacan'ın Sivasspor maçına kadar siyah-beyazlılara imza atarak takıma katılması bekleniyor.

 


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