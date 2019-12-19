Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Vedat Muriqi Tottenham'a
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Vedat Muriqi Tottenham'a

Fenerbahçe'nin Kosovalı gölcüsü Vedat Muriqi'yi transfer etmek isteyen Tottenham'ın Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yönetime rapor verdiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı gölcüsü Vedat Muriqi'yi transfer etmek isteyen Tottenham'ın Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yönetime rapor verdiği belirtildi.

İngiliz basını, Harry Kane'nin yanına fizik gücü üstün bir golcü daha almayı planlayan Tottenham'ın Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Vedat Muriqi'nin transferinde ısrarcı olduğunu öne sürdü.

Haberde, Mou'nun Vedat'ın transferi için yönetime rapor verdiği de belirtildi. Uzun süredir İngiliz kulüplerinin takibinde olduğu bilinen Kosovalı golcü için Ocak'ta teklif yapılması da planlanıyor.

Llorente'nin yazın Napoli'ye gitmesinden sonra Tottenham'ın bir golcü sıkıntısı yaşadığı ve bunu Vedat'la telafi etmek istediği de belirtiliyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Trabzonspor'a ikinci yarı yetti: 4-1
Doktor Ela Doktorlar dizisi kadrosunda
Vedat Muriqi Tottenham'a
Cristian Manica Beşiktaş'a
Erkan Kolçak Köstengil baba oluyor
Google, Youtube ve Gmail çöktü mü?
Özcan Deniz'in 16'lık yeğeninden şok!
19 Aralık dolar euro ne kadar oldu?
Ziraat Bankası hakkında yeni iddia
-
Çok Okunanlar
Türk-İş'in 2020 asgari ücret teklifi 2 bin 578 lira
Türk-İş'in 2020 asgari ücret teklifi 2 bin 578 lira
9 Aralık dolar çeyrek altın ne kadar?
9 Aralık dolar çeyrek altın ne kadar?
PSG Galatasaray maçı ne zaman?
PSG Galatasaray maçı ne zaman?
Rusya EURO 2020'ye katılabilecek mi?
Rusya EURO 2020'ye katılabilecek mi?
Alex de Souza İstanbul'da
Alex de Souza İstanbul'da
Bolu'da deprem vatandaşları korkuttu
Bolu'da deprem vatandaşları korkuttu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Trabzonspor'a ikinci yarı yetti: 4-1
Trabzonspor'a ikinci yarı yetti: 4-1
Doktor Ela Doktorlar dizisi kadrosunda
Doktor Ela Doktorlar dizisi kadrosunda
Vedat Muriqi Tottenham'a
Vedat Muriqi Tottenham'a
Cristian Manica Beşiktaş'a
Cristian Manica Beşiktaş'a
Erkan Kolçak Köstengil baba oluyor
Erkan Kolçak Köstengil baba oluyor
Google, Youtube ve Gmail çöktü mü?
Google, Youtube ve Gmail çöktü mü?
Özcan Deniz'in 16'lık yeğeninden şok!
Özcan Deniz'in 16'lık yeğeninden şok!
19 Aralık dolar euro ne kadar oldu?
19 Aralık dolar euro ne kadar oldu?
Ziraat Bankası hakkında yeni iddia
Ziraat Bankası hakkında yeni iddia
Cenk Tosun kaçırdı Everton elendi
Cenk Tosun kaçırdı Everton elendi
El Clasico'da gol yok
El Clasico'da gol yok
Kupada büyük sürpriz
Kupada büyük sürpriz

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji