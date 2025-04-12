Üsküdar Belediyesi’nde maaş krizi büyüyor: Gözler yönetimde

İstanbul’un gözde ilçelerinden biri olan Üsküdar’da belediye çalışanları bu ay maaşlarını zamanında alamayacak. CHP’li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, bordro işlemlerinde yaşanan aksaklıkları gerekçe göstererek personel maaşlarını gecikmeli ödeyeceğini duyurdu. Kararın duyurulmasıyla birlikte sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunda geniş yankı uyandı.

Tatil gerekçesi tartışma yarattı

Belediye tarafından personele gönderilen kısa mesajda, yaşanan gecikmenin Ramazan Bayramı nedeniyle oluşan dokuz günlük idari tatilden kaynaklandığı belirtildi. “Değerli çalışanlarımız, dokuz günlük Ramazan Bayramı idari tatilinden kaynaklı bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, Mart 2025 dönemi maaş ödemeleri 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleriyle yapılan bilgilendirme, birçok çalışan tarafından yetersiz bulundu.

Bazı çalışanlar, uzun bayram tatilinin önceden bilindiğini, bu nedenle maaşların önceden planlanabileceğini ifade ederek tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Özellikle ekonomik koşulların giderek zorlaştığı bir dönemde, çalışanlar için ödeme gecikmeleri daha da büyük sorunlara yol açıyor.

Türkmen’den sert eleştiri: “beklenen oldu”

Üsküdar’ın önceki dönem Belediye Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, yaşanan gelişme üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Türkmen, “Ve beklenen oldu; CHP'li Üsküdar Belediyesi 1. yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor” diyerek hem mevcut yönetime hem de bütçe yönetimine sert bir eleştiride bulundu.

Türkmen’in açıklaması, sadece belediye çalışanları arasında değil, siyaset arenasında da gündem yarattı. Bazı yorumcular, Üsküdar Belediyesi'nin mali yönetiminde sorunlar yaşadığını öne sürerken, bazıları da bu durumu yerel yönetimlerdeki genel sıkıntıların bir parçası olarak değerlendirdi.

Maaş krizi diğer chp’li belediyeleri de etkiliyor mu?

Üsküdar Belediyesi’nde yaşanan bu gelişme, son zamanlarda diğer CHP’li belediyelerde de benzer ekonomik sorunların yaşanabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Daha önce farklı ilçelerde işçi grevleri, toplu sözleşme krizleri ve ödenmeyen sosyal haklarla ilgili çeşitli olaylar kamuoyuna yansımıştı.

CHP’li yerel yönetimlerin, yüksek beklentilerle göreve gelmelerinin ardından ekonomik darboğazlarla karşılaşması, kamu yönetimi uzmanları tarafından da analiz edilmeye başlandı. Bu tür durumların yerel hizmetlerde aksamaya neden olabileceği ve siyasi etkiler doğurabileceği vurgulanıyor.

Belediyeden yeni açıklama bekleniyor

Yaşanan krize dair CHP’li Üsküdar Belediyesi’nden yeni bir resmi açıklama yapılması bekleniyor. Belediyenin, maaşların neden zamanında ödenemediğine dair daha ayrıntılı bilgi verip vermeyeceği merak konusu.

Üsküdar Belediyesi personeli, maaşlarını alacakları 17 Nisan tarihine kadar süreci takip edecek. Ancak bu gelişmenin sadece bir bordro gecikmesi mi yoksa daha derin mali sıkıntıların bir işareti mi olduğu ilerleyen günlerde netleşecek.