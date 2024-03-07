Son haftalardaki yükselişi ile yatırımcıları oldukça heyecanlandıran gram altın fiyatları konusunda işin uzmanı İslam Memiş’ten yeni tavsiyeler geldi. Rekor tahmini ile herkesi şaşırtan Memiş, "Daha üstü var mı? Evet var..." diyerek herkesi heyecanlandırdı.

Memiş açıklamasının devamında, "Altın fiyatlarında son iki günde agresif yükselişler var. Ons altında sert yükselişler gördük. Bu yıl içinde 2350 dolar hedef. Bu iki günlük harekete baktığımızda düzeltmeye ihtiyaç var. 2100 altına sarkma bekliyorum. 2090 dolar güçlü destek. Gram altın bir yandan dolar yükseliyor, diğer yandan ons yükseliyor.” dedi.

İslam Memiş, "Çarpanında gram altın bir günde 100 lira attı. 2328 liraya kadar yükseldi. 2285 lirada şu anda. Gram altın yatırımcısı onsu takip etmeli. Ons altında 2100 lira altı alım fırsatı. Her ay yeni yükseliş trendine hazır olun uyarısında bulunabiliriz. Her ayı aratacak altın fiyatları var." şeklinde görüş belirtti.

Emtia fiyatları ile Bitcoin tarafındaki yükselişlerden de bahseden Memiş, bu çıkışların beklentiler dahilinde olduğunu söyleyerek daha agresif yükselişlere hazırlıklı olunması konusunda uyarılar yaptı. Bu yükselişlere bağlı olarak ani kar satışlarının yapılabileceğini de söyleyen Memiş, "Ons altın 2 bin 2.150 dolar aralığında oyalanır. Asıl hedef 2.350 dolar. Dün 2 bin 141 dolar seviyesine yükseldi. Ancak 100 dolarlık bir satış gelmesi gerekir." dedi.