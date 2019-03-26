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Ünlü dövüşçü kariyerini sonlandırdı
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Dünya - - Editör: Armoni BAYAR

Ünlü dövüşçü kariyerini sonlandırdı

Dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sanatları sporcusu Conor McGregor, kariyerine son verdiğini bildirdi.

Emekliliğini Twitter'dan duyuran 30 yaşındaki sporcu, "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan bugün resmi olarak emekli olmaya karar verdim. Tüm eski meslektaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Kariyerine 2008'de başlayan McGregor, 2012'de Cage Warriors organizasyonunda tüy siklet ve hafif siklet şampiyonluğu yaşadı. 2015 yılında da UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek UFC tüy siklet şampiyonu olan McGregor, bu nakavtla da UFC unvan maçları tarihinin en hızlı nakavtının sahibi oldu. McGregor'un profesyonel boks kariyeri ise 2017'de başladı. Kariyerinde çıktığı tüm maçları kazanan ABD'li Floyd Mayweather'e kaybeden McGregor, son olarak geçen yıl gerçekleştirilen hafif sıklet unvan maçında Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov'a da yenilmişti.


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