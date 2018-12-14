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Üniversite öğrencilerini taşıyan servis kaza yaptı
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Asayiş - - Editör: Özge KESİCİ

Üniversite öğrencilerini taşıyan servis kaza yaptı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geziden dönen üniversite öğrencileri yaralandı.

Bandırma - Erdek Karayolu 10. kilometresinde meydana gelen kazada Manyas'a düzenlenen bir teknik geziden dönen Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksek Okulu öğrencilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki toprak alana çıktı. 

Minibüste bulunan öğrencilerden 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Bandırma Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar arasında üniversitede görevli bir eğitim görevlisi de bulunuyor.


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