Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak

Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı işgal hareketi sürerken, İstanbul'da yapılacak olan 17. İstanbul Maratonunda Ukraynalı rekortmen bir sporcu elit atlerlerle birlikte koşacak.

thumbnail_maraton

Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı işgal hareketi sürerken, İstanbul'da yapılacak olan 17. İstanbul Maratonunda Ukraynalı rekortmen bir sporcu elit atlerlerle birlikte koşacak.

DÜNYA'NIN EN İYİLERİNDEN 

Dünya'nın en iyi yarı maratonları arasında yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü 17. kez koşulacak. Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilecek yarışta parkura çıkacak elit atletlerin listesi belli oldu. Ukraynalı atlet Valeria Zinenko da İstanbul'da yarışacak isimler arasında yer alıyor.

thumbnail_valeriiazinenkoukrayna


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.
 Babacan: Bu Ülkeyi Güçlendirmeliyiz
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Putin: Ukrayna Nazi'lerden Kurtulmalı
Topyekun Savaş, Halka Silah Dağıtılıyor
-
Çok Okunanlar
Dünya Tenis'de Türkiye'yi seçti
Dünya Tenis'de Türkiye'yi seçti
Cevizin Önemi Anlatmakla Bitmiyor
Cevizin Önemi Anlatmakla Bitmiyor
Halk Panik İçinde Kaçıyor
Halk Panik İçinde Kaçıyor
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.
Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.
 Babacan: Bu Ülkeyi Güçlendirmeliyiz
 Babacan: Bu Ülkeyi Güçlendirmeliyiz
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Putin: Ukrayna Nazi'lerden Kurtulmalı
Putin: Ukrayna Nazi'lerden Kurtulmalı
Topyekun Savaş, Halka Silah Dağıtılıyor
Topyekun Savaş, Halka Silah Dağıtılıyor
Halk Panik İçinde Kaçıyor
Halk Panik İçinde Kaçıyor
Hava Sahası Kapandı; Uçuşlar İptal!...
Hava Sahası Kapandı; Uçuşlar İptal!...
Ukrayna'dan çağrı; Putin'i Durdurun!...
Ukrayna'dan çağrı; Putin'i Durdurun!...

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji