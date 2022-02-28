Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak

Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı işgal hareketi sürerken, İstanbul'da yapılacak olan 17. İstanbul Maratonunda Ukraynalı rekortmen bir sporcu elit atlerlerle birlikte koşacak.

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Dünya'nın en iyi yarı maratonları arasında yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü 17. kez koşulacak. Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilecek yarışta parkura çıkacak elit atletlerin listesi belli oldu. Ukraynalı atlet Valeria Zinenko da İstanbul'da yarışacak isimler arasında yer alıyor.