Ukrayna'da başkan adayları alkol ve uyuşturucu testinden geçti

Konuyla ilgili talep Zelenskiy'den gelmişti. Poroşenko'yu Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda canlı yayın tartışmasına davet eden Zelenskiy, "Adaylar sağlık kontrolünden geçmeli, halka alkolik olmadıklarını, uyuşturucu bağımlısı olmadıklarını göstermeli. Ülkenin sağlıklı bir devlet başkanına ihtiyacı var” demişti. Poroşenko da bu talebi kabul etmişti. Adaylar farklı hastanelerde alkol ve uyuşturucu testinden geçti. Sonuçların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Poroşenko, devlet başkanı adaylarının alkol ve uyuşturucu testi yaptırmalarının yasal zorunluluk hale getirilmesi gerektiğini söyledi.