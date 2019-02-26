Tuzla'da nedeni bilinmeyen kimyasal koku korkuttu

Tuzla'da kaynağı belirnemeyen kimyasal koku vatandaşları korkuttu. Kimyasal koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Ekipler kanalizasyon hattına atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde duruyor.

Koku ile ilgili çalışmalara Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri de katıldı.

Tuzla'daki ağır kimyasal koku nedeni ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘çevreyi kasten kirletmek' suçundan soruşturma başlatıldı. Kimyasal kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.