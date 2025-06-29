Türkiye’de 28 Haziran günü elektrik tüketimi, üretimin üzerinde gerçekleşti. Tüketim 1 milyon 34 bin 866 megavatsaat olurken, üretim 1 milyon 33 bin 984 megavatsaatte kaldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi saat 21.00’de 47 bin 510 megavatsaatle kaydedildi. En düşük tüketim ise sabah 07.00’de 34 bin 695 megavatsaat olarak gerçekleşti.

İthal kömür santralleri ilk sırada

Günlük elektrik üretiminin yüzde 22’si ithal kömür santrallerinden sağlandı. Rüzgar enerjisi santralleri yüzde 18,1 ile ikinci sırada yer alırken, doğal gaz santrallerinin payı yüzde 17,7 olarak kaydedildi.

Bu veriler, fosil yakıtların hâlâ elektrik üretiminde önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Ancak rüzgar enerjisinin payı da dikkat çekecek seviyeye ulaştı.

Elektrik ithalatı ihracattan fazla oldu

Dün Türkiye 13 bin 621 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 14 bin 528 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi. Bu tablo, günlük bazda dış ticaret dengesinin de enerji tarafında negatife döndüğünü gösterdi.

Enerji uzmanları, yaz aylarında artan talebin üretim üzerinde baskı oluşturduğunu ve kaynak çeşitliliğinin önem kazandığını belirtiyor.