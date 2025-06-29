Tokat-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazada otomobilin bariyerlere çarptığı bildirildi.

Kaza, Tokat-Sivas kara yolu Gökçe köyü yakınlarında gerçekleşti. Y.A. (40) idaresindeki 42 BBS 900 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Aynı araçta 8 kişi yaralandı

Kazada, sürücü Y.A. ile birlikte araçta bulunan M.D. (66), F.A. (34), A.D. (54), H.D. (26) ve üç çocuk A.M.A. (1), Z.V.A. (11), Y.Z.A. (6) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tokat merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumu takip ediliyor

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak bazılarının durumunun ciddi olabileceği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölge trafiğinde kısa süreli aksamaya neden olan olayın ardından, kara yolu ekipleri temizlik ve bariyer onarım çalışması yaptı.