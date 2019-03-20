Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki eserler Japonya'ya gönderildi

Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 ton ağırlığındaki 186 parça eser, 20 Mart ve 20 Mayıs tarihleri arasında Tokyo'da bulunan Ulusal Sanat Merkezi ile 14 Haziran ve 28 Temmuz tarihleri arasında ise Kyoto'da bulunan Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde yer alacak.

Taşıma öncesinde, Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda bulunan eserler, eserlerin dokusunu ve yapısını koruyucu materyallerle paketlendi. 56 adet yüksek güvenlikli ahşap sandığa yerleştirilen tarihi eserler kargo uçağıyla Japonya'ya gönderildi.