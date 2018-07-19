Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
The Walking Dead The Final Season için ilk 15 dakika yayınlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

The Walking Dead The Final Season için ilk 15 dakika yayınlandı

Telltale Games, çıkışına kısa bir süre kala The Walking Dead Final Sezonunun ilk 15 dakikasını yayınladı.

14 Ağustos tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak olan Telltale Games The Walking Dead The Final Season için oyunun ilk 15 dakikası yayınlandı.

Artık çetin ve yetenekli bir hayatta kalan olan Clementine, yolculuğunun final bölümüne ulaştı. Yıllarca yollarda hem canlı hem ölü tehlikelerle karşılaştıktan sonra terk edilmiş bir okul, onun sonunda bir eve sahip olma fırsatı olabilir. Fakat orayı korumak için fedakarlık yapılması gerekecek. Clem, yetim ve aileden birisine en yakın kişi olan AJ ile ilgilenirken bir hayat kurmalı ve lider olmalı. Bu heyecanlı, duygusal final sezonunda, ilişkilerini şekillendirecek, zombilerle savaşacak ve Clementine'ın hikayesinin nasıl biteceğini belirleyeceksin.

Oyunun yayınlanan 15 dakikasının hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyun aynı zamanda yıl sonunda Switch için çıkış yapacak.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Star Wars The Clone Wars - Klon savaşları geri dönüyor! Fragman izle
The Walking Dead 9.sezon fragmanı yayınlandı Yeni bölüm ne zaman
Vikings yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanı izle
The Walking Dead The Final Season için ilk 15 dakika yayınlandı
GTA Online yeni güncellemesi After Hours 25 Temmuz'da çıkıyor
Middle-earth: Shadow of War için demo çıktı
Spec Ops: The Line geliştiricisi yeni oyunu The Cycle'ı duyurdu
Call of Duty: Black Ops 4 için yeni bir zombi hikaye videosu yayınlandı
Fortnite için figürler ve oyuncaklar yakın zamanda satışa çıkıyor
-
Çok Okunanlar
Çorlu'da yolcu treni raydan çıktı ölü ve yaralılar var
Çorlu'da yolcu treni raydan çıktı ölü ve yaralılar var
CNN Türk yorumcusu Nebi Miş kimdir kaç yaşında nerelidir?
CNN Türk yorumcusu Nebi Miş kimdir kaç yaşında nerelidir?
Beklenen haber geldi! Dead Island 2 geliştirilmeye devam ediliyor Ne zaman çıkıyor
Beklenen haber geldi! Dead Island 2 geliştirilmeye devam ediliyor Ne zaman çıkıyor
Dead Island: Survivors mobil platformlar için çıktı Ücretsiz hemen indir
Dead Island: Survivors mobil platformlar için çıktı Ücretsiz hemen indir
Sea of Thieves'e büyük güncellemeler gelmeye devam edecek
Sea of Thieves'e büyük güncellemeler gelmeye devam edecek
Mount & Blade II: Bannerlord için yeni detaylar geldi
Mount & Blade II: Bannerlord için yeni detaylar geldi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Star Wars The Clone Wars - Klon savaşları geri dönüyor! Fragman izle
Star Wars The Clone Wars - Klon savaşları geri dönüyor! Fragman izle
The Walking Dead 9.sezon fragmanı yayınlandı Yeni bölüm ne zaman
The Walking Dead 9.sezon fragmanı yayınlandı Yeni bölüm ne zaman
Vikings yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanı izle
Vikings yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanı izle
The Walking Dead The Final Season için ilk 15 dakika yayınlandı
The Walking Dead The Final Season için ilk 15 dakika yayınlandı
GTA Online yeni güncellemesi After Hours 25 Temmuz'da çıkıyor
GTA Online yeni güncellemesi After Hours 25 Temmuz'da çıkıyor
Middle-earth: Shadow of War için demo çıktı
Middle-earth: Shadow of War için demo çıktı
Spec Ops: The Line geliştiricisi yeni oyunu The Cycle'ı duyurdu
Spec Ops: The Line geliştiricisi yeni oyunu The Cycle'ı duyurdu
Call of Duty: Black Ops 4 için yeni bir zombi hikaye videosu yayınlandı
Call of Duty: Black Ops 4 için yeni bir zombi hikaye videosu yayınlandı
Fortnite için figürler ve oyuncaklar yakın zamanda satışa çıkıyor
Fortnite için figürler ve oyuncaklar yakın zamanda satışa çıkıyor
Beşiktaş Esports, kadın CS:GO takımını duyurdu
Beşiktaş Esports, kadın CS:GO takımını duyurdu
Total War: ROME II yeni ek paketi Rise of the Republic duyuruldu
Total War: ROME II yeni ek paketi Rise of the Republic duyuruldu
Vampyr için Türkçe yama geliyor
Vampyr için Türkçe yama geliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık