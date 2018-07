The Walking Dead The Final Season için ilk 15 dakika yayınlandı

14 Ağustos tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak olan Telltale Games The Walking Dead The Final Season için oyunun ilk 15 dakikası yayınlandı.

Artık çetin ve yetenekli bir hayatta kalan olan Clementine, yolculuğunun final bölümüne ulaştı. Yıllarca yollarda hem canlı hem ölü tehlikelerle karşılaştıktan sonra terk edilmiş bir okul, onun sonunda bir eve sahip olma fırsatı olabilir. Fakat orayı korumak için fedakarlık yapılması gerekecek. Clem, yetim ve aileden birisine en yakın kişi olan AJ ile ilgilenirken bir hayat kurmalı ve lider olmalı. Bu heyecanlı, duygusal final sezonunda, ilişkilerini şekillendirecek, zombilerle savaşacak ve Clementine'ın hikayesinin nasıl biteceğini belirleyeceksin.

Oyunun yayınlanan 15 dakikasının hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyun aynı zamanda yıl sonunda Switch için çıkış yapacak.