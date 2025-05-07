Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından yürütülen “Benim Eserim” projesi kapsamında bu yıl 6’ncı kez senaryo yarışması düzenleniyor.

Sinemada telif bilincini artırmayı amaçlayan yarışma, üniversite öğrencileri ile sektör profesyonellerine yönelik olarak planlandı. Başvurular 30 Haziran’a kadar devam edecek.

Dereceye giren eserler filme çekilecek

Yarışmada ilk üçe giren senaryolar SETEM tarafından kısa filme dönüştürülecek. Ayrıca kazananlara toplam 22 bin 500 lira tutarında para ödülü verilecek. Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin lira ödül takdim edilecek.

Proje 2019'dan bu yana devam ediyor

İlk kez 2019 yılında hayata geçirilen “Benim Eserim” projesi, yazar ve yönetmenlerin maddi ve manevi haklarına dikkat çekmeyi hedefliyor. Proje kapsamında çeşitli üniversitelerde “Sinemada Telif Hakları” konulu atölye çalışmaları ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

SETEM yetkilileri, telif haklarının hem yaratıcı sektör hem de toplumsal bilinç açısından önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek, yarışmanın bu alandaki farkındalığı artırmayı hedeflediğini belirtti.

Yarışma hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşullarına www.setem.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.