Yapay Zeka ile Ege Denizi'ndeki Binlerce Depremin Nedeni Ortaya Çıktı

Ege Denizi'nde, 2025 yılının başlarında Santorini adası çevresinde kaydedilen 28 binden fazla depremin ardındaki sebep bilimsel olarak belirlendi. Almanya'daki Helmholtz Jeobilim Merkezi (GFZ) ve GEOMAR Okyanus Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen detaylı araştırma, bu depremlerin yer altındaki büyük magma hareketinden kaynaklandığını ortaya koydu.

300 Milyon Metreküp Magmanın Yükselmesi

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yaklaşık 300 milyon metreküp magma deniz tabanının 4 kilometre derinliğine kadar yükselmiş durumda. Bu magma hareketi, çevresindeki kayaları kırarak binlerce depremin tetiklenmesine neden oldu. Bölgedeki en şiddetli sarsıntıların büyüklüğü ise 5'in üzerine çıktı, bu da bölgedeki jeolojik aktivitenin ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Yanardağlar Arasındaki Bağlantı

Yapılan araştırma, Santorini’de gözlemlenen küçük yükselme ve çöküş hareketlerinin, yakınlardaki Kolumbo sualtı yanardağı ile hidrolik bir bağlantıya işaret ettiğini gösterdi. Bu durum, iki volkan arasında daha önce bilinmeyen bir etkileşim olduğunu ortaya çıkardı ve bölgedeki volkanik faaliyetlerin karmaşıklığını artırdı.

Yapay Zeka ve Sismik İzleme

GFZ ekibi, devasa sismik veri setlerini analiz etmek için özel bir yapay zeka yöntemi geliştirdi. GEOMAR ise Kolumbo krateri çevresine yerleştirilen deniz tabanı sensörleri aracılığıyla hem sismik sinyalleri hem de deniz tabanında meydana gelen 30 santimetreyi bulan çökmeleri kaydetti. Bu sayede magma akışının zamanı, yönü ve hızı yüksek doğrulukla takip edildi.

Bilimsel Gözlemler ve Gelecek Beklentileri

Bilim insanları, elde edilen verilerin gelecekte bölgedeki volkanik faaliyetlerin daha iyi izlenmesine olanak tanıyacağını vurguladı. GEOMAR'dan Prof. Heidrun Kopp, “Bulgularımız düzenli olarak Yunan makamlarıyla paylaşılıyor. Amacımız, olası yeni depremlerde en hızlı ve doğru değerlendirmeyi sağlamak” dedi. Atina Üniversitesi’nden Prof. Paraskevi Nomikou ise, “Böylesine aktif bir jeolojik bölgede süreçleri anlamak, halkın güvenliği için hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu. Uzmanlar, Santorini ve Kolumbo çevresindeki bilimsel gözlemlerin devam ettiğini ve bu çalışmaların gelecekte volkanik tehlikelerin erken tespitinde kritik bir rol oynayacağını belirtiyor.