Xbox'tan Hafta Sonu İçin Dev Kampanya: FC 26 Bedava

Microsoft, bu hafta sonu Xbox platformunda düzenlediği “Free Play Days” etkinliği ile oyunculara beş popüler oyunu ücretsiz deneme fırsatı sunuyor. Oyuncuların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, toplam değeri yaklaşık 5 bin TL olan oyunlar arasında futbol tutkunlarının merakla beklediği EA Sports FC 26 da yer alıyor. Etkinlik, 26 Ekim tarihine kadar sürecek ve Xbox kullanıcıları bu süre zarfında belirtilen oyunları ücretsiz bir şekilde oynama imkanına sahip olacak.

Ücretsiz Oynanabilecek Oyunlar

Bu etkinlik kapsamında ücretsiz erişime açılan oyunlar şunlardır: EA Sports FC 26, House Flipper 2, The Outlast Trials, Phasmophobia ve Descenders Next. EA Sports FC 26, The Outlast Trials ve Descenders Next tüm Xbox kullanıcılarına açıkken, House Flipper 2 ve Phasmophobia yalnızca Xbox Game Pass Ultimate, Premium veya Essential aboneliği bulunan oyuncular tarafından oynanabilir. Bu durum, oyunların çeşitliliğini artırarak farklı oyuncu kitlelerine hitap etmektedir.

Oyunlara Erişim Süreci

Etkinlik süresinin sona ermesiyle birlikte, oyuncular bu oyunlara erişimlerini kaybedecekler. 26 Ekim tarihinden sonra, eğer oyuncular bu oyunlardan yararlanmaya devam etmek isterlerse, ilgili oyunları satın almaları gerekecek. Ücretsiz erişim, yalnızca etkinlik süresiyle sınırlı olduğundan, bu fırsatın kaçırılmaması önem taşımaktadır.

Oyunları Nasıl İndirebilirsiniz?

XBOX konsolunuzda oyunları indirmek için Microsoft Store’a giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından sol menüden “Giriş” → “Abonelikler” seçeneklerini takip ederek, sayfanın alt kısmında bulunan “Ücretsiz Oynama Günleri (Free Play Days)” sekmesini ziyaret edebilirsiniz. Burada tüm oyunların listesine erişerek, dilediğiniz oyunu hemen indirebilirsiniz. Bu süreç, kullanıcıların oyunları kolayca deneyimlemelerine olanak tanımaktadır.

Microsoft'un bu etkinliği, Xbox kullanıcıları arasında büyük bir heyecan yaratırken, futbol severler için EA Sports FC 26'nın dahil olması, etkinliğin dikkat çekici unsurlarından biri olmaktadır. Bu tür kampanyalar, oyuncuların yeni oyunları denemesi ve oyun kütüphanelerini genişletmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır.