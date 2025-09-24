Dolar
Teknoloji Vestel: Türkiye'de YouTube İzleme Süresi İlk Kez Uydu Yayınlarını Geride Bıraktı

Vestel: Türkiye’de YouTube İzleme Süresi İlk Kez Uydu Yayınlarını Geride Bıraktı

Yayınlanma
14
Vestel: Türkiye’de YouTube İzleme Süresi İlk Kez Uydu Yayınlarını Geride Bıraktı
Okunma Süresi: 2 dk

Dünyanın en büyük video platformlarından biri olan YouTube, Türkiye’de izlenme sürelerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşarak, ilk kez uydu yayınlarının önüne geçti. Vestel'in gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'deki televizyon izleme alışkanlıklarının bu yaz itibarıyla ciddi bir değişim sürecine girdiğini ortaya koyuyor.

Değişen Televizyon İzleme Alışkanlıkları

Vestel IoT ekibinin elde ettiği verilere göre, geleneksel yayıncılık her geçen yıl izleyici payını kaybederken, kullanıcıların içerik seçme özgürlüğü ve kişiselleştirilmiş önerilere olan talebi artış gösteriyor. Temmuz ve ağustos aylarında, YouTube'un toplam izlenme süresinin yüzde 43'e ulaşarak, uydu yayınlarının yüzde 36'da kaldığı görülüyor. Bu durum, dijital platformların kullanıcılar üzerindeki etkisinin giderek arttığını gösteriyor.

Küresel Eğilimler

Vestel'in analizleri, Türkiye'deki bu değişimin uluslararası ölçekte de bir trend haline geldiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırma şirketi Nielsen'in 2025 yılına ait verilerine göre, YouTube, Amerika Birleşik Devletleri'nde üst üste üçüncü ay televizyon izlenme sürelerinde birinci sıraya yerleşti. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta Ofcom verileri, YouTube'un BBC dışında televizyon ekranında en çok izlenen platform haline geldiğini gösteriyor.

Geleceğin Televizyon Ekosistemi

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, televizyon dünyasının artık sadece bir ekran değil, kapsamlı bir ekosistem olduğunu vurguladı. Ürün yönetimi, AR-GE ve yazılım kabiliyetlerinin ulaştığı yüksek seviyeyi kanıtladıklarını belirten Uylukçuoğlu, "YouTube'un uydu yayınlarını geride bırakması, televizyonun geleceğinin platformlarla şekilleneceğini açıkça ortaya koyuyor. Türkiye'nin bu eğilime dahil olması, televizyonun artık yalnızca yayın yapan bir cihaz olmaktan çıkıp dijital yaşamın merkezinde konumlanan bir etkileşim alanına dönüştüğünün göstergesi." ifadelerini kullandı.

