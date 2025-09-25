Uzun Süredir Beklenen Crimson Desert’ın Çıkış Tarihi Açıklandı

2019’da duyurulduğu günden bu yana oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Crimson Desert için nihayet resmi çıkış tarihi belli oldu. Dün gece gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde yeni fragman paylaşıldı ve oyunseverlerin merakla beklediği tarih duyuruldu.

Crimson Desert Ne Zaman Çıkacak?

Pearl Abyss tarafından geliştirilen Crimson Desert, 19 Mart 2026 tarihinde çıkış yapacak. Oyun;

PC,

PlayStation 5,

Xbox Series X|S platformlarında satışa sunulacak.

Türkçe Dil Desteğiyle Gelecek

Black Desert oyunlarından tanıdığımız Güney Kore merkezli Pearl Abyss stüdyosunun imzasını taşıyan yapım, Türkçe dil desteğiyle çıkacak. Bu da Türkiye’deki oyunseverler için büyük bir avantaj olacak.

Oyun Hakkında

Tür: Açık dünya, aksiyon-macera

Ana karakter: Kliff isimli bir savaşçı

Oynanış: Dövüş mekanikleri, zengin hikâye akışı, keşif ve rol yapma unsurlarını birleştiriyor.

Grafikler: PlayStation 5 Pro üzerinden kaydedilen fragman görüntüleri, oyunun teknik açıdan ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi.

Crimson Desert, yalnızca etkileyici görselliğiyle değil, aynı zamanda farklı türlerden beslenen oyun dinamikleriyle de son yılların en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.