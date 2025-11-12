Türkiye, Afrika'nın Dijital Ufkunu Türksat 5B ile Genişletiyor

Türkiye, uydu haberleşme hizmetlerini Afrika'ya ihraç etme konusundaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak, Türksat 5B uydu sistemi aracılığıyla kıtanın çeşitli bölgelerine geniş bant veri ve internet hizmetleri sunma hedefiyle önemli bir adım atıldı. Bu bağlamda, TÜRKSAT AŞ ve Avanti Communications arasında imzalanan yeni kapasite anlaşması, Afrika'nın dijital altyapısına önemli katkılar sağlayacak.

TÜRKSAT ve Avanti Communications Arasında Yeni Anlaşma

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde gerçekleştirilen AfricaCom 2025 etkinliğinde, TÜRKSAT AŞ ile Avanti Communications arasında, Güney Afrika'nın uydu haberleşme altyapısını güçlendirecek olan bir kapasite anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile Türkiye, kıtaya yönelik kurumsal bağlantı hizmetleri, taşımacılık çözümleri, internet servis sağlayıcıları ve kamu altyapıları için yüksek hızda uydu hizmetleri sunacak. Anlaşma, 2019 yılında başlatılan işbirliğinin kapsamını genişleterek, TÜRKSAT'ın en güçlü haberleşme uydusu olan Türksat 5B'den Afrika'ya ek kapasite tahsis edilmesini sağladı.

Geniş Bant İnternet İhtiyaçları Karşılanacak

Yeni kapasite ile özellikle hizmete erişimde zorluk yaşayan bölgelerde geniş bant internet ve kurumsal bağlantı ihtiyaçları Türksat 5B aracılığıyla karşılanacak. TÜRKSAT Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, bu anlaşmanın stratejik önemine dikkat çekerek, "Güney Afrika, TÜRKSAT için stratejik öneme sahip bir pazar konumunda. Türksat 5B üzerinden sağlanan ek kapasiteyle bölgedeki artan uydu hizmeti talebine etkin şekilde yanıt veriyoruz," dedi. Demirel, Avanti'nin bölgedeki tecrübesinin de ortaklığın genişlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Avanti Communications'ın Değerlendirmesi

Avanti Communications Operasyon Direktörü Debbie Mavis de işbirliğinin bölge açısından önemine vurgu yaptı. Mavis, "TÜRKSAT ile sürdürdüğümüz ortaklık, Güney Afrika genelinde GEO uydu hizmetlerine duyulan yüksek talebin karşılanmasına katkı sağlıyor. Bu işbirliği, hem bölge insanına hem de kurumlara güvenilir bağlantı sunmamız açısından önemli bir adım niteliğinde," şeklinde konuştu.

Uluslararası İşbirlikleri Güçleniyor

Etkinlikte ayrıca, TÜRKSAT AŞ ve Intersputnik arasında küresel uydu işbirliklerini güçlendirecek bir Mutabakat Zaptı imzalandı. İmza töreni, TÜRKSAT Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Demirel ile Intersputnik Genel Müdürü Ksenia Drozdova arasında gerçekleştirildi. Bu anlaşma ile iki kurum, uluslararası pazarlarda yeni uydu iletişim çözümlerinin geliştirilmesi, küresel işbirliklerinin artırılması ve müşterilere daha geniş hizmet seçenekleri sunulmasını hedefliyor.