TÜİK'ten İlk Kez Yapay Zeka İstatistikleri: Türkiye’de Kaç Kişi Üretken Yapay Zeka Kullanıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk defa yayımladığı 'Yapay Zeka İstatistikleri, 2025' bülteni ile Türkiye'de yapay zeka kullanımına dair önemli verileri kamuoyuna açıkladı. Bu bülten, hem bireyler hem de girişimler açısından yapay zeka kullanım oranlarını detaylı bir şekilde sunuyor. 2021 yılında girişimlerde yapay zeka kullanım oranı yüzde 2,7 iken, bu oranın 2025'te yüzde 7,5'e yükselmesi bekleniyor. Bireylerde ise üretken yapay zeka kullananların oranı yüzde 19,2 olarak kaydedildi.

Girişimlerde Yapay Zeka Kullanım Oranları

TÜİK verilerine göre, girişimlerin büyüklükleri dikkate alındığında, 2025 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 6,6'sı, 50-249 çalışanı olanların yüzde 9,6'sı ve 250 ve üzeri çalışanı bulunanların ise yüzde 24,1'i yapay zeka teknolojisi kullanmaktadır. 2021 yılında bu oranlar sırasıyla yüzde 2,3, yüzde 3,6 ve yüzde 9,6 olarak tespit edilmiştir. Girişimlerin ekonomik faaliyet grupları incelendiğinde, yapay zeka kullanımının en yüksek olduğu sektör 'bilgi ve iletişim' olarak belirlenirken, bu sektörü sırasıyla 'finans ve sigorta' ile 'bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı' takip etmektedir.

Yapay Zeka Kullanım Amaçları

Yapay zeka kullanan girişimlerin kullanım amaçları arasında en yüksek oran, yüzde 46,5 ile pazarlama ve satış faaliyetleri için gerçekleşmiştir. Bu oranı, yüzde 41,1 ile üretim ve hizmet süreçleri, yüzde 41 ile AR-GE veya yenilik faaliyetleri ve yüzde 40 ile işletme süreçleri ve yönetim organizasyonu amacıyla kullanım takip etmektedir. Ayrıca, muhasebe, kontrol veya finans yönetimi amacıyla yapay zeka kullanımı yüzde 33,7, bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği amacıyla ise yüzde 22,6 gibi oranlara ulaşmıştır.

Yapay Zeka Kullanmayı Düşünen Girişimlerin Nedenleri

Girişimlerin yüzde 9'u, yapay zeka teknolojisi kullanmadığını ancak bunu düşünmekte olduğunu belirtmiştir. Bu girişimlerin kullanımını düşündüğü en önemli nedenler arasında yüzde 74,2 ile uzmanlık eksiği, yüzde 67,4 ile yüksek maliyetler ve yüzde 62,4 ile hukuki belirsizlikler öne çıkmaktadır. Bu durum, yapay zeka kullanımının önündeki engelleri gözler önüne sermektedir.

Bireylerde Yapay Zeka Kullanımı

Üretken yapay zeka kullandığını ifade eden bireylerin oranı yüzde 19,2 olarak kaydedilmiştir. Cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin yüzde 19,4'ü, kadınların ise yüzde 18,8'i yapay zeka kullanmaktadır. Yaş grupları açısından yapılan değerlendirmelerde, en yüksek kullanım oranı yüzde 39,4 ile 16-24 yaş grubunda, ardından yüzde 30 ile 25-34 yaş grubunda görülmektedir. Eğitim durumu ile yapay zeka kullanma oranı arasında da dikkat çekici bir ilişki vardır; yükseköğretim mezunlarında bu oran yüzde 36,1, lise mezunlarında yüzde 22,8 ve ilkokul mezunlarında ise sadece yüzde 2,2 olarak belirlenmiştir.

Yapay Zeka Kullanım Amaçları ve Cinsiyet Dağılımı

Yapay zeka kullanan bireylerin kullanım amaçları arasında en yüksek oran, özel amaçlarla kullanımda yüzde 79,7 olarak belirlenmiştir. Mesleki amaçlarla kullanım oranı yüzde 33,8, örgün eğitim amacıyla ise yüzde 31,4'tür. Cinsiyete göre ayrıldığında, özel amaçlı kullanım erkeklerde yüzde 81,9, kadınlarda ise yüzde 77,4 olarak kaydedilmiştir. Örgün eğitim amaçlı kullanımda kadınların oranı ise yüzde 36,6 ile erkeklerin yüzde 26,7'lik oranını geçmektedir.

Yapay Zeka Kullanmayan Bireylerin Nedenleri

Yapay zeka kullanmadığını belirten bireylerin en yüksek oranı, yüzde 63,3 ile yapay zekaya ihtiyaç duymadığını ifade edenlerden oluşmaktadır. Bunu takip eden nedenler arasında yüzde 18,7 ile teknolojinin nasıl kullanılacağını bilmemek, yüzde 12,4 ile yapay zekanın varlığından haberdar olmamak ve yüzde 5,5 ile gizlilik endişeleri yer almaktadır.

Bu bülten, Türkiye'de yapay zeka kullanımına ilişkin resmi istatistikleri sunarak, bu alandaki gelişmeleri ve eğilimleri gözlemleme fırsatı sunmaktadır. Yapay zeka, insan benzeri düşünme ve karar verme yeteneklerini taklit eden bir teknoloji olarak, günlük yaşamda ve iş dünyasında giderek daha fazla yer bulmakta ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir.