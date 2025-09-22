Trump, TikTok'u Devralması Planlanan ABD'li Ortakları Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan TikTok'un devralınması sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Trump, Fox News televizyonunda katıldığı bir programda, TikTok'u devralmayı planlayan Amerikan konsorsiyumunun ortaklarını duyurdu. Bu açıklama, TikTok'un geleceği ve ABD'deki kullanıcılarının veri güvenliği konularında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konsorsiyumdaki Önemli İsimler

Trump, TikTok'u devralacak konsorsiyumda yer alacak isimler arasında ABD'li veri tabanı yazılımı şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, teknoloji devi Dell'in kurucusu Michael Dell, medya grubu News Corp'un kurucusu Rupert Murdoch ve onun oğlu Lachlan Murdoch'un bulunduğunu bildirdi. Trump, bu isimlerin "iyi bilinen insanlar" olduğunu vurgulayarak, "Larry Ellison katılacak. Harika bir adam. Michael Dell de bizimle olacak. Lachlan adında bir adam ve Rupert Murdoch da muhtemelen grupta yer alacak," şeklinde ifadeler kullandı.

Veri Güvenliği ve Denetim

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD kullanıcılarının veri güvenliğinin sağlanması amacıyla Oracle'ın liderliğinde 7 kişilik bir kurulun oluşturulacağını açıkladı. Bu kurulun 6 üyesinin ABD'li olacağı belirtilirken, TikTok'un algoritmasının da Amerikan kontrolünde olacağı ifade edildi. Bu gelişmeler, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerinin daha sıkı bir denetim altında olacağını gösteriyor.

TikTok Sorununun Yasal Zeminine Dair Gelişmeler

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024 tarihinde "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı kabul etti. Bu yasa, TikTok'un yasaklanmasına yönelik hukuki bir zemin oluşturdu. Yasa, TikTok'un ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, şirketin varlıklarının yüzde 80'ini ABD'li ortaklara devretmemesi halinde ABD'de yasaklanmasını öngörüyor. Bu durum, TikTok'un ABD'deki varlığını sürdürmesi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Trump ve Şi'nin Görüşmesi

ABD Başkanı Trump, 19 Eylül 2024 tarihinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde TikTok'un geleceği üzerine önemli bir değerlendirme yaptı. Trump, görüşmenin ardından sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin lideri ile TikTok'un devri konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Trump, görüşme sonrası yaptığı basın toplantısında, "Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık ve TikTok anlaşmasını onayladık, süreç devam ediyor. Harika yatırımcılarımız var," ifadelerini kullandı.

Trump, TikTok'un devralınacak kişilerinin ve şirketlerin tamamen Amerikalı olacağını ve kontrolün kendilerinde olacağını ifade ederek, "Anlaşmayı imzalamamız gerekiyor, bu bir formalite olabilir," şeklinde bir açıklama yaptı. Öte yandan, Çin tarafı görüşmenin ardından anlaşmanın onaylanıp onaylanmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak Çin Devlet Başkanı Şi, ByteDance'in isteklerine saygı duyulduğunu ve her iki tarafın çıkarlarını dengeleyen bir çözüm için ticari müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.