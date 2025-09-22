Dolar
41,3866 %0,23
Euro
48,7327 %0,44
Gram Altın
4.966,06 % 1,28
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Trump, TikTok'u Devralması Planlanan ABD'li Ortakları Açıkladı

Trump, TikTok'u Devralması Planlanan ABD'li Ortakları Açıkladı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Trump, TikTok'u Devralması Planlanan ABD'li Ortakları Açıkladı
Okunma Süresi: 3 dk

ABD Başkanı Donald Trump, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan TikTok'un devralınması sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Trump, Fox News televizyonunda katıldığı bir programda, TikTok'u devralmayı planlayan Amerikan konsorsiyumunun ortaklarını duyurdu. Bu açıklama, TikTok'un geleceği ve ABD'deki kullanıcılarının veri güvenliği konularında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konsorsiyumdaki Önemli İsimler

Trump, TikTok'u devralacak konsorsiyumda yer alacak isimler arasında ABD'li veri tabanı yazılımı şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, teknoloji devi Dell'in kurucusu Michael Dell, medya grubu News Corp'un kurucusu Rupert Murdoch ve onun oğlu Lachlan Murdoch'un bulunduğunu bildirdi. Trump, bu isimlerin "iyi bilinen insanlar" olduğunu vurgulayarak, "Larry Ellison katılacak. Harika bir adam. Michael Dell de bizimle olacak. Lachlan adında bir adam ve Rupert Murdoch da muhtemelen grupta yer alacak," şeklinde ifadeler kullandı.

Veri Güvenliği ve Denetim

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD kullanıcılarının veri güvenliğinin sağlanması amacıyla Oracle'ın liderliğinde 7 kişilik bir kurulun oluşturulacağını açıkladı. Bu kurulun 6 üyesinin ABD'li olacağı belirtilirken, TikTok'un algoritmasının da Amerikan kontrolünde olacağı ifade edildi. Bu gelişmeler, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerinin daha sıkı bir denetim altında olacağını gösteriyor.

TikTok Sorununun Yasal Zeminine Dair Gelişmeler

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024 tarihinde "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı kabul etti. Bu yasa, TikTok'un yasaklanmasına yönelik hukuki bir zemin oluşturdu. Yasa, TikTok'un ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, şirketin varlıklarının yüzde 80'ini ABD'li ortaklara devretmemesi halinde ABD'de yasaklanmasını öngörüyor. Bu durum, TikTok'un ABD'deki varlığını sürdürmesi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Trump ve Şi'nin Görüşmesi

ABD Başkanı Trump, 19 Eylül 2024 tarihinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde TikTok'un geleceği üzerine önemli bir değerlendirme yaptı. Trump, görüşmenin ardından sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin lideri ile TikTok'un devri konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Trump, görüşme sonrası yaptığı basın toplantısında, "Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık ve TikTok anlaşmasını onayladık, süreç devam ediyor. Harika yatırımcılarımız var," ifadelerini kullandı.

Trump, TikTok'un devralınacak kişilerinin ve şirketlerin tamamen Amerikalı olacağını ve kontrolün kendilerinde olacağını ifade ederek, "Anlaşmayı imzalamamız gerekiyor, bu bir formalite olabilir," şeklinde bir açıklama yaptı. Öte yandan, Çin tarafı görüşmenin ardından anlaşmanın onaylanıp onaylanmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak Çin Devlet Başkanı Şi, ByteDance'in isteklerine saygı duyulduğunu ve her iki tarafın çıkarlarını dengeleyen bir çözüm için ticari müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

UEFA Forma Gelirlerinde Zirve Açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Nerede?
UEFA Forma Gelirlerinde Zirve Açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Nerede?
#Spor / 22 Eylül 2025
Dereköy Elması: Çiftçiyi İhya Eden Fiyat Artışı
Dereköy Elması: Çiftçiyi İhya Eden Fiyat Artışı
#Ekonomi / 22 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Yeni iPhone 17 Serisinde Çizilme Sorunları Gündemde
Yeni iPhone 17 Serisinde Çizilme Sorunları Gündemde
Teknoloji
NASA Tarihi Keşfi Duyurdu: "Sayıları Artık 6 Bine Ulaştı"
NASA Tarihi Keşfi Duyurdu: "Sayıları Artık 6 Bine Ulaştı"
Antalya'da Toptancı Halinde Patlama: Can Kaybı ve Yaralılar Var
Antalya'da Toptancı Halinde Patlama: Can Kaybı ve Yaralılar Var
İdil Bilgen: Türkiye Güzeli ve Tıp Eğitimi
İdil Bilgen: Türkiye Güzeli ve Tıp Eğitimi
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Okul Programlarımızda Orta Asya Yerine Türkistan İfadesi Kullanılacak"
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Okul Programlarımızda Orta Asya Yerine Türkistan İfadesi Kullanılacak"
Dua Lipa'nın İsrail Destekçisi Menajeriyle Yollarını Ayırması
Dua Lipa'nın İsrail Destekçisi Menajeriyle Yollarını Ayırması
Trendyol 1. Lig'de Haftanın Hakemleri Açıklandı
Trendyol 1. Lig'de Haftanın Hakemleri Açıklandı
Bakan Işıkhan’dan Milyonlara Emeklilik Müjdesi: Tarih Verdi
Bakan Işıkhan’dan Milyonlara Emeklilik Müjdesi: Tarih Verdi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft