Togg, Avrupa Lansmanını Gerçekleştirerek Yapay Zeka Odaklı İnovasyonunu Artırıyor

Togg, elektrikli araç pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, T10X modelinin yanı sıra seri üretime hazır hale gelen T10F modelini de Türkiye ve Avrupa’da eş zamanlı olarak kullanıcılarına sunacağını açıkladı. Bu adım, Togg'un uluslararası pazarda kendine sağlam bir yer edinme stratejisini pekiştiriyor.

Euro NCAP Testlerinde Başarı

Togg'un T10X ve T10F elektrikli otomobilleri, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğini değerlendiren bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden 5 yıldız alarak dikkat çekti. Bu başarı, Togg'un güvenlik standartlarına verdiği önemi ve araçlarının kullanıcıları için sunduğu güvenli sürüş deneyimini ortaya koyuyor. Euro NCAP, araçların çarpışma güvenliği, yan koruma ve güvenlik teknolojilerinin etkinliği gibi kriterler üzerinden değerlendirme yaparak kullanıcıların güvenliğine dair güvenilir bir referans sunuyor.

T10F Modelinin Ön Sipariş Süreci

Togg'un yeni elektrikli aracı T10F, Türkiye'de 15 Eylül tarihinde ön siparişe açılacak. Bu model, modern tasarımı, gelişmiş teknolojik özellikleri ve çevre dostu yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. T10F, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olup, elektrikli araçların sağladığı sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Togg, bu lansman ile birlikte hem Türkiye hem de Avrupa pazarında rekabetçi bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Yapay zeka ve teknolojik inovasyon odaklı stratejilerini güçlendiren Togg, Microsoft ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde araçlarının akıllı sistemlerini daha da geliştirmeyi planlıyor. Bu iş birliği, Togg'un dijitalleşme sürecini hızlandırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Şirket, gelecekteki projeleriyle ilgili olarak hem yerel hem de uluslararası pazarda daha fazla etki yaratmayı amaçlıyor.