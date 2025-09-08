Dolar
41,2755 %0,27
Euro
48,4698 %0,47
Gram Altın
4.823,54 % 1,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Togg, Avrupa Lansmanını Gerçekleştirerek Yapay Zeka Odaklı İnovasyonunu Artırıyor

Togg, Avrupa Lansmanını Gerçekleştirerek Yapay Zeka Odaklı İnovasyonunu Artırıyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Togg, Avrupa Lansmanını Gerçekleştirerek Yapay Zeka Odaklı İnovasyonunu Artırıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Togg, elektrikli araç pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, T10X modelinin yanı sıra seri üretime hazır hale gelen T10F modelini de Türkiye ve Avrupa’da eş zamanlı olarak kullanıcılarına sunacağını açıkladı. Bu adım, Togg'un uluslararası pazarda kendine sağlam bir yer edinme stratejisini pekiştiriyor.

Euro NCAP Testlerinde Başarı

Togg'un T10X ve T10F elektrikli otomobilleri, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğini değerlendiren bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden 5 yıldız alarak dikkat çekti. Bu başarı, Togg'un güvenlik standartlarına verdiği önemi ve araçlarının kullanıcıları için sunduğu güvenli sürüş deneyimini ortaya koyuyor. Euro NCAP, araçların çarpışma güvenliği, yan koruma ve güvenlik teknolojilerinin etkinliği gibi kriterler üzerinden değerlendirme yaparak kullanıcıların güvenliğine dair güvenilir bir referans sunuyor.

T10F Modelinin Ön Sipariş Süreci

Togg'un yeni elektrikli aracı T10F, Türkiye'de 15 Eylül tarihinde ön siparişe açılacak. Bu model, modern tasarımı, gelişmiş teknolojik özellikleri ve çevre dostu yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. T10F, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olup, elektrikli araçların sağladığı sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Togg, bu lansman ile birlikte hem Türkiye hem de Avrupa pazarında rekabetçi bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Yapay zeka ve teknolojik inovasyon odaklı stratejilerini güçlendiren Togg, Microsoft ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde araçlarının akıllı sistemlerini daha da geliştirmeyi planlıyor. Bu iş birliği, Togg'un dijitalleşme sürecini hızlandırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Şirket, gelecekteki projeleriyle ilgili olarak hem yerel hem de uluslararası pazarda daha fazla etki yaratmayı amaçlıyor.

ALES/3 Başvuruları Ne Zaman? 2025 ALES Takvimi Açıklandı
ALES/3 Başvuruları Ne Zaman? 2025 ALES Takvimi Açıklandı
#Genel / 08 Eylül 2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! İşte 2. Eleme Turu Eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! İşte 2. Eleme Turu Eşleşmeleri
#Spor / 08 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin Talebi Üzerine Sohbet Özelliğini Askıya Aldı
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin Talebi Üzerine Sohbet Özelliğini Askıya Aldı
Teknoloji
Microsoft Duyurdu: Kızıldeniz’deki Kablo Kesintileri Bulut Platformumuzu Etkiledi
Microsoft Duyurdu: Kızıldeniz’deki Kablo Kesintileri Bulut Platformumuzu Etkiledi
Cevdet Yılmaz: Ülkemiz, 2025 Sonunda Avrupa'nın 6'ncı Büyük Ekonomisi Olacak
Cevdet Yılmaz: Ülkemiz, 2025 Sonunda Avrupa'nın 6'ncı Büyük Ekonomisi Olacak
CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Gerginlik: Gürsel Tekin İçeriye Girdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Gerginlik: Gürsel Tekin İçeriye Girdi
Yasemin Yürük’ün Babası Mehmet Yürük Hayatını Kaybetti
Yasemin Yürük’ün Babası Mehmet Yürük Hayatını Kaybetti
Kenan İmirzalıoğlu Düğünde Coştu
Kenan İmirzalıoğlu Düğünde Coştu
Anfaş Fresh Antalya Kapılarını Açıyor: 50 Ülkeden Katılım Bekleniyor
Anfaş Fresh Antalya Kapılarını Açıyor: 50 Ülkeden Katılım Bekleniyor
Güncel Altın Fiyatları 8 Eylül 2025
Güncel Altın Fiyatları 8 Eylül 2025
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft