TEKNOFEST 2025, İstanbul'da Coşkuyla Devam Ediyor

TEKNOFEST 2025, İstanbul'da Coşkuyla Devam Ediyor

Yayınlanma
14
TEKNOFEST 2025, İstanbul'da Coşkuyla Devam Ediyor
TEKNOFEST 2025, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, teknoloji ve inovasyon severlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla büyük bir heyecan yaratan festival, gençler ve aileler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenen etkinlik, dünya çapında en kapsamlı havacılık, uzay ve teknoloji festivali olma unvanını taşıyor.

Festival Alanında Yoğun İlgi

TEKNOFEST, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, festival alanında Tarım Teknolojileri Kümelenmesi’ni (TÜME) gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Bakanlar Güler ve Yumaklı’ya, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti. Festivalde yer alan stantlar ve teknoloji yarışmaları, özellikle gençlerin ilgisini çekiyor.

Gençlerin Projeleri Göz Dolduruyor

Lise ve üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen projeler, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar, kendi çalışmalarını sergileyerek yenilikçi fikirlerini tanıtma fırsatı buluyor. Yarışmalarda yapay zeka, robotik, insansız hava araçları ve savunma teknolojileri gibi çeşitli alanlarda önemli bir rekabet yaşanıyor. Bu bağlamda, gençlerin yaratıcı çözümleri ve teknolojik yenilikleri, festivalin ruhunu oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, festivalin ilk gününde gençlerle bir araya gelerek, projeleri inceledi. “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonunun önemine dikkat çeken Erdoğan, gençlere ilham verici mesajlar sundu. Bu tür etkinliklerin, gençlerin teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve yeteneklerini geliştirmek adına büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Aileler İçin Eğlence Dolu Bir Atmosfer

TEKNOFEST sadece teknoloji tutkunlarını değil, aileleri ve çocukları da kendine çekiyor. Çocuklara özel olarak tasarlanmış bilim atölyeleri, uçuş simülasyonları ve eğlenceli etkinlikler, ailelerin gün boyunca keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyor. Festival, teknoloji ile iç içe bir deneyim sunarak, katılımcılara eğlenceli bir atmosfer sağlıyor.

Bu yıl TEKNOFEST’in sunduğu olanaklar ve etkinlikler, katılımcılar arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Teknoloji ve inovasyonun bir araya geldiği bu festival, geleceğin liderlerini yetiştiren bir platform olma özelliği taşıyor.

